CCOO se concentra en Mérida para reclamar el desbloqueo convenio colectivo de Discapacidad

CCOO de Extremadura celebrará en Mérida una concentración este miércoles, 14 de septiembre, para reclamar a la patronal del sector de trabajadores del ámbito de la discapacidad que "deje de bloquear la negociación del convenio colectivo".

En concreto, se trata de un convenio estatal y la movilización se llevará a cabo en ciudades de toda España, y en el caso en Extremadura, la protesta tendrá lugar a las 11:00 horas frente a la sede de la patronal Cermi, situada en la calle Atarazanas de la capital autonómica.

Así pues, a través de una nota de prensa, la Federación de Enseñanza de CCOO lamenta la "negativa" del empresariado a cumplir con los acuerdos alcanzados en negociaciones previas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de un sector de "marcado carácter social".

En este sentido, entiende que en un contexto económico de alza de precios, resulta "imprescindible" garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores, en especial de aquellos con retribuciones más bajas.

Con ello, la "negativa" de las patronales a cumplir con la cláusula de revisión salarial pactada en el convenio colectivo y su pretensión de "rebajar" el alcance de las mejoras sociales ya comprometidas en la negociación, lleva a CCOO, con más del 50 por ciento de representatividad en la Mesa Negociadora, a convocar en solitario movilizaciones este miércoles en todo el territorio nacional, que se enmarcan dentro de la campaña confederal de Salario o Conflicto.

"La actitud inmovilista de la representación patronal del sector y su apuesta por pasar por los tribunales, mantenida en el acto de mediación celebrado del pasado 8 de julio, en el que CCOO llegó a plantear hasta tres propuestas retributivas diferentes para desencallar la negociación, nos lleva a un escenario de incertidumbre que, a medio plazo, puede suponer para aquellas entidades que dejen de abonar lo regulado en el actual convenio colectivo la puesta en riesgo de su viabilidad económica", subraya el sindicato.

También, a pesar de que algunas administraciones públicas, ya están recogiendo en los pliegos de licitación los incrementos salariales que se habían pactado en el XV Convenio Colectivo para 2022, las patronales se siguen "negando" a aplicar esas subidas, sentencia el sindicato.

INTRANSIGENCIA

Asimismo, CCOO no entiende cómo Aedis, patronal mayoritaria del sector e integrante de Plena Inclusión, "entidad que dice apostar porque las personas con discapacidad puedan desarrollar su propio proyecto de calidad de vida", se muestra "intransigente a cumplir con lo dispuesto en el convenio colectivo para quienes trabajan en sus entidades, tengan o no discapacidad".

Así, añade que en un sector de "marcado" carácter social, en el que los trabajadores representan el "mayor valor" que tienen las entidades, las que permiten "visibilizar" al sector de la discapacidad en la sociedad y sobre las que pivota el principal apoyo con el que cuentan los usuarios, "profesionales cualificados y formados que pretenden vivir dignamente de su trabajo", obliga al sindicato "a la judicialización y la movilización ante los incumplimientos patronales y en defensa del conjunto de los trabajadores".

De este modo, CCOO advierte de que va a ser "muy beligerante" si el modelo de empleo que proponen está marcado por la precariedad laboral, y avisa de que, si la situación actual se estanca, "el conflicto se trasladará a los centros de trabajo".

Finalmente, la organización sindical considera que "no se puede permitir" que los trabajadores sean "una vez más, las afectadas por una situación económica que no han generado", ya que "el efecto de los beneficios empresariales sobre la inflación es cinco veces superior al de los salarios", por lo que advierte de que no van "a tolerar actuaciones partidistas sobre los recursos económicos que las administraciones están destinando a las entidades", concluye.