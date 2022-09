Párroco Santa Eulalia pide celeridad a Junta para centro de peregrinos esté acabado pronto

Ep

El párroco de la Basílica de Mérida, Juan Cascos, ha expresado sus quejas hacia la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, encargada de tramitar el expediente de su reforma, al tratarse de un espacio declarado Bien de Interés Cultural, debido al retraso que viene acumulando y que pone en riesgo contar con un centro de recepción de peregrinos, entre otras estancias, antes de que comience el Año Jubilar Eulaliense, el próximo 10 de diciembre de 2023.



Unas actuaciones que acumulan un retraso en su tramitación de más de tres años entre "idas y venidas" motivados por diversos cambios en el proyecto, ha señalado el sacerdote, quien no ha escondido su enfado por la situación, en una rueda de prensa para la presentación de las actividades del próximo Trecenario de Santa Eulalia y el Via Martirum.



"Los papeles no tienen que estar en un cajón", ha espetado el párroco al abordar una cuestión que no solo afecta al centro de peregrinos, sino también a otras dependencias que son "necesarias" para el día a día de la Basílica, como las aulas para las catequesis o el centro de estudios eulalienses, entre otras, ya que las actuales instalaciones "se quedan insuficientes".



"La tramitación del expediente está resultando especialmente lenta en la Consejería de Cultura", ha asegurado el párroco, quien ha lamentado que estos retrasos supondrán un sobrecoste en la ejecución de la obra, que sufraga la propia Iglesia, y que considera necesarias para poder ofrecer a la ciudadanía unas instalaciones acorde a la declaración de un Año Santo.



En este sentido, ha deseado que "pronto" puedan contar con la "misma aceptación que han recibido otras intervenciones colindantes con la Basílica".



Por su parte, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, al ser preguntado por esta cuestión tras la presentación de actividades de la Noche del Patrimonio, ha señalado que es "comprensible" que el párroco tenga "prisa" en ejecutar las obras, como también las tiene el propio ayuntamiento ante la próxima celebración del Año Eulaliense.



Una cita que permitirá dar a conocer la "importancia de Mérida como cuna del Cristianismo en España", ha señalado Osuna, quien ha recordado que "las leyes son iguales para todos", y en este sentido ha subrayado que los trámites administrativos son "a veces son más complejos de lo que queremos".



Osuna cree, no obstante, que las correcciones al proyecto se subsanarán "lo antes posible" para contar con esta actuación que supondrá un "acompañamiento más" para la futura plaza que se habilitará junto a la Basílica.



Sobre si estará a tiempo el centro de peregrinos para el comienzo del Año Jubilar, ha señalado que no cree que haya problema si se resuelve la autorización este mes o el próximo, dado que se trata de una obra privada y que no depende de fondos públicos.



Además, en caso de que no esté a tiempo su construcción, ha dicho que el ayuntamiento tiene "una gran capacidad para buscar recursos alternativos para dar solución a los problemas".