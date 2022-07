Organizado el V Encuentro de Creadoras Escénicas, en el seno del Festival de Mérida

Ep

Un centenar de personas profundizarán en la visión femenina de los clásicos en el V Encuentro de Creadoras Escénicas organizado por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Así, a través de charlas, ponencias y representaciones teatrales, se ofrecerá la visión de académicas y expertas sobre esta cuestión.

Además, entre un sinfín de síndromes, fobias y complejos, contados y justificados por los clásicos, se escogerán los temas elegidos en las ponencias, como germen para la Creación de las 'Obras de Teatro Exprés'.

Funciona como un nexo entre artistas independientes que tienen en común el interés por dar visibilidad al trabajo escénico hecho por mujeres y, en tan solo una jornada, las participantes tienen que idear, escribir, montar e interpretar y estrenar las obras.

El director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, ha inaugurado este viernes las jornadas acompañado por la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Nuria Flores; la delegada de Igualdad, Ana Aragoneses, y el diputado de Cultura y Deportes de la Diputación de Badajoz, Francisco Martos. Tras el acto inaugural, Amelia Valcárcel ha ofrecido la primera ponencia.

La consejera de Cultura, Nuria Flores, ha recordado por su parte que este festival le debe mucho a una creadora, al empeño de una mujer, el de Margarita Xirgu, añadiendo que "es casi de justicia divina que este festival, tenga un espacio dedicado a las creadoras; porque todas y todos sabemos que si de algo no se habla no existe. Si no se analiza, o se debate sobre algo no se evoluciona por eso hay que hablar, hay que dar difusión, para reivindicar los derechos como creadoras", ha dicho, además de añadir que la cultura "es la mejor herramienta para la igualdad".

Por su parte, Concha Rodríguez ha asegurado que después de estos días las participantes serán mejores personas y que el encuentro permitirá "tener la visión, la fuerza, y todo el entendimiento y la razón para pasarla por las emociones, encarnar todo eso y convertirlo en teatro".

La delegada de Igualdad, Ana Aragoneses, ha subrayado que las mujeres son "las grandes olvidadas de los textos clásicos" pero ha añadido que a directoras, autoras y dramaturgas este año en el Festival de Mérida les ha dado el sitio que merecen.

De esta forma, ha indicado que estas jornadas sobre creadoras del Festival de Teatro Clásico de Mérida van a ayudar a conocer las "limitaciones reales" de las mujeres que son protagonistas de las historias, las que fueron olvidadas, pero sobre todo, de las mujeres actuales que son las responsables de escribir, dirigir e interpretar los grandes clásicos.

Además ha insistido en el hecho de que sean las mujeres las que pongan en escena y las responsables de llevar a cabo las versiones de los clásicos universales permite a la sociedad descubrir "otra versión, más feminista", de la que se está acostumbrados.

También ha intervenido en la inauguración el diputado de Cultura y Deportes de la Diputación de Badajoz, Francisco Martos, quien ha definido estas jornadas como una iniciativa que se incardina como "espacio creativo y como foro de debate y transmisión de conocimientos", enriqueciendo así una programación general que "no se queda sólo en las representaciones que el gran público conoce y disfruta".

La diputación de Badajoz ha resaltado que estas jornadas incorporarán el sábado, día 23, la lectura y representación de pequeñas piezas teatrales 'express' concebidas y escritas a partir de las ponencias del día anterior y dirigidas por las directoras teatrales extremeñas Carmen Galarza, Virginia Campón, Memé Tabares y María José Mangas.

También se hará una visita al Museo de Arte Romano con la recreación del personaje femenino romano Cornelia Nothis y se celebrará un encuentro con la actriz Assumpta Serna, protagonista de la obra 'Minerva', que se representará del 20 al 24 de julio en la programación oficial del Festival de Teatro Clásico de Mérida.