Cientos de personas recorren Mérida para reivindicar derechos y frenar odio hacia LGTBI

Cientos de personas han recorrido algunas de las calles del centro de Mérida en la manifestación del Orgullo LGTBI de Extremadura con el objetivo de reivindicar el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas y para frenar el odio hacia el colectivo.



A las 20,00 horas ha partido la comitiva, encabezada por una gran pancarta en la que se podría leer el lema 'Nos sobran los motivos', desde el parque López de Ayala de Mérida, para continuar por la avenida de Extremadura, calles Camilo José Cela y Félix Valverde Lillo, para desembocar en la Plaza de España, donde se ha leído un manifiesto y se ha celebrado un concierto de Rosa Saíz.



Entre los asistentes, con una gran presencia de jóvenes, se encontraba la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y representantes de los sindicatos CCOO y UGT, que portaban pancartas conmemorativas.



En declaraciones previas al inicio del recorrido, la presidenta de Fundación Triángulo Extremadura, Silvia Tostado, ha señalado que este año el día del Orgullo es "tan necesario como siempre", si bien ha remarcado, en alusión al lema de la manifestación, que "sobran los motivos para salir a las calles a reivindicar igualdad y derechos, y sobre todo a frenar el odio".



Tostado ha añadido que es "un momento crítico" en el que resulta "trascendental" decirle a quienes "cuestionan" los derechos de las personas LGTBI, sus vidas o su dignidad, que "no les tenemos miedo, que su odio no cabe" en los pueblos ni en las ciudades de Extremadura.



Por su parte, Pilar Milanés, presidenta de Extremadura Entiende, ha insistido en que "sobran motivos" para participar en la fiesta del Orgullo para esta aquí, pues hay que "seguir peleando para hacer frente a los discursos del odio".



También para reclama que las personas LGTBI pueda "vivir una vida libre, digna, con respeto de toda la ciudadanía y de todos los derechos: igualdad, diversidad, inclusión..."



En cuanto a los casos de violencia hacia el colectivo, ha señalado que su organización tiene contabilizadas 36 agresiones o incidentes de odio que no han cursado demandas judiciales, y que la mitad de ellas ha tenido como víctimas a mujeres trans.



Por este motivo, cree que hay que poner el foco en esta cuestión, dado que se trata de "un colectivo vulnerable que sufre con virulencia todas la agresiones sociales hacia el propio colectivo".