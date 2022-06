PP-Mérida: "Falta de previsión" Gobierno local "pone en peligro" cobertura de socorristas

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mérida ha criticado este martes que la "falta de previsión" del equipo de Gobierno pone "en peligro" la "cobertura adecuada" de socorristas en las piscinas públicas para este verano y ha afeado la "irregularidad e improvisación" en el procedimiento para la cobertura de estas plazas.

"Este año, en Mérida, les ha cogido el toro, porque el mismo día que se abren las piscinas al público se publica una convocatoria extraordinaria y urgente, de lo más llamativa e irregular, para cubrir las posibles vacantes que se puedan producir", ha aseverado la portavoz del Grupo Municipal de Mérida, Pilar Nogales.

Así pues, y fruto de "políticas del mal estudiante", ha incidido en que el equipo de Gobierno se ve en la situación de ofertar esa convocatoria "totalmente irregular" en la que el plazo de presentación de solicitudes se ve reducido a "un día y medio hábiles", debiendo ser remitidas esas solicitudes al Ayuntamiento por correo electrónico y cuyo proceso de selección "se limita a ir apuntando a los interesados por orden de entrada de sus solicitudes en el buzón de ese correo electrónico para la cobertura de las vacantes que se generen".

"Este procedimiento no garantiza, en absoluto, los derechos de los ciudadanos que pudieran estar interesados en concurrir a esa oferta de trabajo y vulnera los principios de acceso a un empleo público, generando asimismo una inseguridad jurídica manifiesta", ha apuntado Nogales.

De esta forma, la dirigente 'popular' ha recomendado al equipo de Gobierno municipal que planifique de forma "más efectiva" las necesidades de personal y que adapte los procesos selectivos a las "necesidades reales" de los servicios públicos que han de prestarse y a las circunstancias del mercado laboral.

"Sobre todo a la vista de las dificultades para cubrir determinados puestos, debido a su temporalidad, porque esta falta de previsión pone en peligro la cobertura adecuada de socorristas en las piscinas públicas, que podrían ver afectada su apertura si no se solventa el problema de la ausencia de personal suplente para cubrir bajas, renuncias u otras posibles eventualidades", ha recalcado.

Al mismo tiempo, la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular ha sugerido al concejal delegado de Recursos Humanos que se plantee, para la cobertura de determinados puestos de trabajo municipales, un procedimiento gestionado totalmente por el Ayuntamiento.

"Son ya varias las ocasiones en las que se acude a un procedimiento precedido de una preselección del Sexpe que después evidencia una respuesta poco efectiva y que no cumple las expectativas y las necesidades del ayuntamiento, y que además deja fuera del mismo a personas que, aun cumpliendo los requisitos exigidos, no son llamadas por el Servicio Público de Empleo de la Junta de Extremadura. Si se ha comprobado que el procedimiento no funciona habrá que adoptar medidas al respecto y cambiar el método", ha aseverado.

Por otra parte, Nogales ha recordado al delegado de Recursos Humanos que se tiene pendiente de remisión la documentación solicitada por el Grupo Municipal del PP en relación con determinadas contrataciones de personal.

Así, ha insistido en que la "transparencia se demuestra entregando la información y documentación en los plazos marcados por la normativa vigente" para evitar, de esta forma, tener que interponer ante los juzgados recursos por vulneración de derechos fundamentales, a lo que los 'populares' esperan no tener que llegar para "hacer valer sus derechos como servidores públicos y en el ejercicio de su labor de control y fiscalización", ha sentenciado.