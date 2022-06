Futura plataforma única en Graciano y John Lennon no conllevará restricciones en tráfico

Ep.



La futura plataforma única que se desarrollará en las calles Graciano y John Lennon de Mérida, en la zona centro de la ciudad, no conllevará restricciones en el tráfico, al contrario de lo que ocurre actualmente en la construcción del mismo tipo puesta ya en marcha en la calle Félix Valverde Lillo y adyacentes.



Así, ni en Graciano ni en John Lennon se introducirán limitaciones en la restricción del tráfico por ser "dos arterias principales de cruce" en la capital extremeña, según ha adelantado este miércoles, día 15, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, quien ha apuntado que el Consistorio lanzará la licitación de dicha obra antes de que acabe este mes de junio "para que se pueda adjudicar lo antes posible".



"Esas vías van a conllevar las dimensiones de la plataforma única, pero hay que tener en cuenta que Graciano y John Lennon son dos vías principales de cruce de la ciudad", ha espetado, al tiempo que ha señalado que "las restricciones en el tráfico no se van a dar en esas dos vías salvo que lo indiquen por camiones de carga o vehículos pesados como ya existe en el centro, que a veces ocasiona que no pueda haber por ejemplo manifestaciones de tractores en el centro de la ciudad".



De este modo, "se hará plataforma única (en Graciano y John Lennon) en el mismo sentido (que en la zona de Félix Valverde Lillo) pero ni las dimensiones de esa vía ni las circunstancias de esa vía, que es el único paso entre el puente Fernández Casado y el Puente Lusitania en principio lo van a recomendar", ha insistido Rodríguez Osuna a preguntas de los medios con motivo de su intervención este miércoles en la presentación de los actos del 40º aniversario de la Zona Sur de Mérida.



Al respecto, y tras recordar que en todo caso todavía ni siquiera se ha licitado dicha obra y por tanto se desconocen las condiciones técnicas de la misma, ya defendido que desde su punto de vista las calles Graciano y John Lennon "no pueden tener esas limitaciones de restricción de tráfico porque son dos arterias principales de cruce de la ciudad".



CONCIERTO



Finalmente, preguntado por los medios sobre la posibilidad de entrar líquidos al concierto de Camilo y Dani Martín de este jueves, día 16, en Mérida, Rodríguez Osuna ha negado que exista ninguna "polémica" al respecto, porque se aplicará la Ley de Espectáculos Públicos, que permite la entrada de botellas de agua de hasta medio litro a las que se les quitará el tapón a la entrada por motivos de seguridad.



"Sí que es verdad que la Ley de Espectáculos Públicos permite entrar agua en estos casos, a estos recintos, a este concierto, botellas de hasta medio litro, y le quitarán el tapón en la puerta para que no pueda ser porque así lo dice la Ley de Espectáculos Públicos un arma arrojadiza contra otras personas", ha sentenciado.



Con ello, el alcalde ha afirmado que "no es verdad" que no se pueda entrar agua al evento. "Se puede entrar agua al concierto, botellas de medio litro y sin tapón, pero no es algo de esta ciudad, es algo de toda Extremadura. Lo dice la Ley de Espectáculos Públicos: la gente puede llevar su botella de agua fría, se le quita el tapón en la puerta, no puede ser superior al medio litro, y sólo agua evidentemente".