Dos festivales ofrecerán heavy y rock gratis en el Acueducto de los Milagros de Mérida

El Festival Long Play y el Acerock ofrecerán este fin de semana en el Acueducto de Los Milagros de Mérida diferentes actuaciones de heavy y rock de forma gratuita.

En concreto, siete grupos actuarán este viernes, 10 de junio, en la II edición del Festival Long Play de bandas locales, desde las 18:30 horas. Así pues, se podrá ver en escena a Darkness Bizarre, Sergio Cepeda, Azors, Temperley, Sattconnia, Decadencia y Rack and Roll and the Remayteds.

Los grupos que participan han sido seleccionados por un jurado de expertos compuesto por Juan José Frontela (La Octava), Pedro Gallarco (La Carne Magazine), Israel López (Acerock), Toni Álvarez (Cemart) y la técnico de cultura Emilia Carqués.

Se trata de un festival que nació como una apuesta por dar cabida a estilos musicales menos representados en la ciudad, como son por sus características el heavy, el rock y el metal.

De este modo, el Festival Long Play Mérida está financiado por la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de la ciudad de Mérida 'Edusi Mérida Central', fue aprobada con un presupuesto total de 12,5 millones de euros, cofinanciados en un 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.

A su vez, en el IV Festival Acerock van a participar el próximo sábado, día 11, cinco grupos y una banda novel de ámbito nacional e internacional, desde las 17:30 horas, según informa en una nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.

En concreto, actuarán Freedom Call; procedentes de Alemania, los madrileños Valdhemar, la banda valenciana Silvania, Evil Impulse y el grupo pacense Omnia transit a los que se unirá una banda novel seleccionada.

Tal y como señaló la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Silvia Fernández, en la presentación del festival, "va a ser cuarta edición de un festival en el que se va a disfrutar de la música y del patrimonio, con bandas de prestigio nacional e internacional.

Por ello, la edil socialista agradeció el trabajo de la entidad organizadora, "un grupo de amantes del heavy y el rock, que se han embarcado en este proyecto que aumenta con cada edición y que son capaces de poner en marcha un festival con grupos profesionales en el que además se disfruta de la cultura y el entorno monumental", sentenció.