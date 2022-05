Nuevo Plan General Municipal Mérida busca "cambiar" modelo económico en "puntos débiles"

Ep.

El nuevo Plan General Municipal de Mérida, cuyo avance y Documento Inicial Estratégico ha sido aprobado este jueves en sesión plenaria y que se abre ahora a un periodo de alegaciones hasta llegar a su consecución definitiva, pretende "cambiar" el modelo económico en los "puntos débiles" de la ciudad, así como impulsar un desarrollo "sostenible" de la misma, para generar con ello que los vecinos y visitantes cuenten con una "experiencia de vida con mayor calidad".



De este modo lo ha señalado la portavoz municipal, Carmen Yáñez, durante el pleno del ayuntamiento en el que ha salido adelante (con los votos a favor del PSOE, el PP y Ciudadanos, y las abstenciones de Unidas por Mérida y de Vox) el avance o borrador del que será el Plan General de la capital extremeña que sustituya al actualmente en vigor, y que data del año 2000.



En la sesión plenaria, igualmente, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha defendido que el plan en el que se trabaja "viene a adaptarse a la nueva realidad de la nueva sociedad", ya que "hay construcciones en Mérida, muchísimas" pero se están produciendo "en otro sentido" y, por tanto, hay que responder a "todas las necesidades de la ciudad".



Al mismo tiempo, y tras incidir en que el gobierno local tiene "claro" el "proyecto político" del modelo de ciudad, Rodríguez Osuna ha invitado a la ciudadanía a acudir a la oficina que abrirá el consistorio para que se puedan plantear dudas o consultas relativas a este nuevo plan durante el tiempo de exposición pública y trabajo del mismo.



Así, el primer edil ha defendido que el plan se tiene que adaptar porque las preferencias de los promotores y ciudadanos "han cambiado", y ha incidido también en que el gobierno local está "ya" trabajando "en los puentes que hacen falta a la ciudad para liberar determinadas zonas".



PROPUESTA DEL AVANCE



En concreto, según ha desgranado Carmen Yáñez, el documento inicial estratégico es "muy amplio, muy genérico" y afecta también al suelo rústico, así como a las entidades públicas y a propietarios privados (empresas y particulares), a la vez que marca las delimitaciones territoriales.



Igualmente, el documento definitivo incluirá la perspectiva de género, los ODS y lo estipulado ley de accesibilidad, para "mejorar el desarrollo económico y social de la ciudad, porque es fundamental un plan de ordenación municipal que afecta a la vida cotidiana de la ciudadanía y al desarrollo".



"También queremos conseguir que la ciudad sea más sostenible, más eficiente, y que revisemos el plan de movilidad urbana para que también sea más sostenible", para de ese modo también reducir los costes de recogida de residuos, en mantenimiento de zonas verdes y que el transporte público sea "más eficaz", ha sentenciado Yáñez.



Al mismo tiempo, ha defendido que el nuevo plan permita contar con una ciudad "más compacta recuperando esas islas, esas lagunas que hay y hacerlas que se integren en la ciudad y sea más homogénea"; así como que hay que "dejar" el desarrollo en el "extrarradio, porque eso no solamente dispersa la ciudad" sino que además la hace "menos amable" y "más difícil de comunicar en los distintos aspectos".



También ha considerado "fundamental" incrementar el carril bici, así como regular los núcleos de viviendas "irregulares" o "asentamientos que se han creado y que en muchas ocasiones no tienen servicios porque el marco legal no lo permite".



Igualmente, ha apostado por la regularización del suelo residencial que "está muy por encima de las necesidades naturales y el desarrollo natural que tiene la ciudad".



"Hay que pensar también en el suelo industrial, equilibrarlo fortaleciendo aquellas zonas de más interés de la ciudad como el acceso a Proserpina o el Expacio Mérida", y "favoreciendo en el plan que cuanto antes se puedan desarrollar todas las zonas industriales que todavía están pendientes de desarrollar en el plan en vigor", ha añadido.



De la misma forma, ha considerado que "es fundamental la regeneración urbana y la revitalización de los barrios para que se sientan totalmente integrados en la vida y en la economía de la ciudad".



Finalmente, Carmen Yáñez ha apelado a todos los grupos municipales a trabajar de forma conjunta, unido a la participación ciudadana, porque el nuevo Plan General "es un documento que afecta directamente a la vida de los emeritenses, a su desarrollo económico y social, a la protección de su patrimonio natural e histórico, y tiene que salir con el apoyo de toda esta corporación".



PP



A su vez, el concejal del PP José Pérez Garrido ha coincidido en la "necesidad" de la redacción de un nuevo Plan Municipal, teniendo en cuenta que el del año 2000 fue "demasiado generoso con el crecimiento de la ciudad", y ha apoyado que sigan los trabajos del mismo con la confianza de que se tengan en cuenta las "sugerencias" de su grupo.



"Hay mucho suelo pero la ciudad no crece al ritmo que todos desearíamos, porque la falta de demanda ha generado multitud de urbanizaciones terminadas sin apenas construcciones", ha espetado, y también ha recordado que los PIR han generado "islas" entre la periferia y el centro de la ciudad.



De este modo, ha apostado por generar una ciudad "cómoda, y con una calidad de vida excelente" a través de un nuevo plan que "es una continuación rectificada del plan anterior, con todos los retoques necesarios", y ha abogado por propiciar la "integración" de los barrios y "promover más la rehabilitación de vivienda".



Al mismo tiempo, ha defendido que hay que buscar "solución" a la movilidad en el Puente Fernández Casado y en la Avenida Reina Sofía para evitar los atascos en los mismos; y ha pedido que se solucione el problema en el saneamiento de Proserpina.



CIUDADANOS



Mientras, el concejal de Ciudadanos Andrés Humanes ha explicado que su grupo es partidario de que continúe el procedimiento marcado por la ley para los trabajos del nuevo Plan General.



Según ha defendido, este nuevo plan debe aportar "seguridad" y eliminar las "lagunas" que aún "limitan" el desarrollo de la ciudad, así como que el mismo debe prever "los déficit que se puedan crear por los cambios de rumbo de la economía".



"Todos queremos que Mérida avance y lo mejor para la ciudad, y que experimente un crecimiento a nivel demográfico, económico y social, y este plan yo creo que es un punto necesario que sin él no vamos a experimentar esa situación futura", ha espetado.



UNIDAS POR MÉRIDA



De su lado, la concejala de Unidas por Mérida Montserrat J. Girón ha afirmado que hay que "implementar" los ámbitos que toca el documento estratégico con la "vivencia" ciudadana en materia urbanística, para articular un plan adecuado a los "tiempos" actuales y solucionar las "carencias" del que está en vigor.



En este sentido, ha invitado a una "reflexión" a los ciudadanos, promotores y a "quien pueda aportar" para mejorar el Plan General, y que éste recoja "medidas para todos los rangos de ciudadanos".



También ha indicado que su grupo se abstiene en la votación de este jueves porque "el recorrido del plan empieza aquí y tiene todo su recorrido por delante".



VOX



A su vez, el concejal de Vox Ángel Pelayo Gordillo ha defendido que "Mérida requiere una nuevo plan reorientador del urbanismo que subsane los muchos problemas y debilidades, y que al mismo tiempo suponga un estímulo a la economía y un instrumento de contención del desempleo".



Todo ello, según ha dicho, con la construcción como "motor impulsor" y "dentro de los límites que el plan y la ley establezca", y siguiendo un modelo de urbanismo "racional".



En todo caso, ha considerado "restrictiva" la ley autonómica Lotus, a la que tendrá que "ceñirse" el Plan General Municipal, y la cual a su juicio "no va a solucionar los problemas de vivienda" que sufre Mérida; y ha avanzado que si su grupo alcanza "responsabilidades" en la comunidad hará una "revisión" de la Lotus.