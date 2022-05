Fuster recalca que oferta de empleo se ajusta a la ley de estabilización de las plantillas

El delegado de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Mérida, Julio César Fuster, ha replicado este martes al Grupo Popular que la oferta pública de empleo se ajusta "escrupulosamente" lo establecido en la ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad.

Asimismo, tras la rueda de prensa ofrecida por el presidente de la gestora local del PP, Miguel Valdés, y la portavoz municipal, Pilar Nogales, "establecer criterios de prelación en Plan de Empleo de Mujeres, que no requisitos de entrada de experiencia, no vulnera en absoluto los principios de igualdad, mérito y capacidad" en el acceso al empleo público".

A su vez, el edil socialista señala también que "no es algo restrictivo" puesto que si en alguna categoría no hubiese demandantes de empleo con experiencia, serían seleccionados "los que no la tuvieran", al tiempo que recalca que al tratarse de contratos temporales de seis meses, el hecho de tener experiencia en el puesto al que se selecciona permite que la persona seleccionada "comience a trabajar el primer día sin necesidad de formación que puede dilatarse en el tiempo".

Igualmente, Fuster añade que, tal y como establece la convocatoria, los requisitos de acceso están "perfectamente definidos", en relación a estar desempleadas e inscritas como demandantes de empleo a fecha de realización del sondeo en los centros de empleo del SEXPE y estar en posesión de la titulación exigida para cada categoría.

Al mismo tiempo, sobre el proceso de estabilización de plazas al que ha aludido el Grupo Municipal del PP "no es de funcionarización sino de consolidación de empleo temporal adicional a los contemplados en las leyes de presupuestos de 2017 y 2018". A este respecto, señala que el PP "confunde" el régimen jurídico y la naturaleza del proceso.

En relación a que el equipo de Gobierno no cumple los principios para crear estas plazas, Fuster replica que se ha seguido "escrupulosamente" lo establecido en la ley 20/2021, de tal manera que tanto la disposición adicional sexta como la octava facultan el proceso que se ha seguido para su aprobación.

Además, según sus palabras, las plazas objeto de aprobación de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria, aprobada por "unanimidad" de las centrales sindicales en el Ayuntamiento, vienen siendo ocupadas por personas que fueron "declarados laborales indefinidos por sentencia judicial en diferentes períodos como pueden ser el año 2012".

Una situación que es "consecuencia de una forma de gestionar los recursos humanos de este Consistorio a lo largo de muchos años", señala sobre esto 68 contratos, que se arrastran del año 2000, 2005, 2007, etc., en los que gobernaba otro equipo de Gobierno.

Con respecto a que los tribunales de Policía Local "no están nombrados correctamente", el delegado municipal aclara que se han realizado conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

En cualquier caso, ha avanzado que convocará la correspondiente Comisión informativa para dar cuenta de la gestión en los recursos humanos, a la que serán invitadas las centrales sindicales, para "mostrar la transparencia y el procedimiento riguroso y legal en el proceso de estabilización", concluye Fuster.