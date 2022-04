Iniciado el expediente para declarar Hijo Predilecto de Mérida a Juan Ignacio Barrero

Rd./Ep.

La iniciativa, surgida a petición del PP a la Alcaldía y trasladada por ésta a la Junta de Portavoces para su inclusión en el orden del día del pleno, ha recibido el voto favorable del PSOE, del PP, de Ciudadanos y de Vox, así como la abstención de Unidas por Mérida.



De este modo, en virtud de la propuesta aprobada este jueves, el instructor del expediente será el concejal del PP José Pérez Garrido, y actuará como funcionario instructor del mismo el jefe de protocolo del Ayuntamiento de Mérida, Juan Antonio Rollán.



Durante la lectura de la propuesta, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha desgranado los "méritos" y la "labor" desarrollada por Juan Ignacio Barrero Valverde en relación con su trabajo para la región y la ciudad de Mérida, tanto a nivel nacional como internacional.



Igualmente, ha apuntado el primer edil que uno de los "principales" motivos para iniciar el expediente de nombramiento de Barrero Valverde como Hijo Predilecto de Mérida es que éste fue (de 1996 a 1999) el primer extremeño (y por tanto emeritense) en ocupar la Presidencia del Senado, lo que lo convirtió entonces en la cuarta autoridad del Estado (después de Casa Real, el presidente del Gobierno y el presidente del Congreso).



Así, nacido el 21 de junio de 1943 en Mérida, Juan Ignacio Barrero Valverde está casado y tiene tres hijos. Es licenciado en Derecho, diplomado en Dirección de Empresa y fue profesor de Derecho Constitucional en el Centro Regional de la UNED de Mérida.



Fue candidato del PP a la Alcaldía de Mérida y diputado regional en la Asamblea de Extremadura, y dos veces candidato a la Presidencia de la Junta, así como presidente del Senado de 1996 a 1999, lo que supuso que fuese la primera vez que un extremeño y un emeritense fuese la cuarta autoridad del Estado (después de Casa Real, el presidente del Gobierno y el presidente del Congreso), uno de los principales motivos para su nombramiento como Hijo Predilecto, ha explicado Rodríguez Osuna.



En 2006, fue nombrado Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid, mientras que en el sector privado, además de como abogado, ha ejercido los cargos de presidente de la Asociación Española de Asociación de Arbitraje y Equidad (AEADE) desde 2001, presidente de QB Oil, empresa comercializadora de productos petrolíferos, y presidente de PROBISA (Productos Bituminosos,S.A.), según informa el Ayuntamiento emeritense en una nota de prensa.

También está en posesión de las siguientes condecoraciones: Gran Cruz de la Orden de Carlos III y Medalla de Oro del Senado (España); y las extranjeras que se detallan: Gran Cruz del Infante Don Enrique (Portugal), Gran Cruz de la Orden do Cruceiro (Brasil), Gran Cruz de la Orden de la Libertad (Nicaragua), Gran Cruz de la Orden al Mérito (República de Austria), Gran Cruz de la Libertad (Finlandia), Gran Condecoración del Mérito del Senado (Chile), Gran Cordón de la Orden del Libertador (Venezuela), Orden de 16 de septiembre del Estado de Mérida de 1ª clase (Venezuela), Ciudadano de honor de la Ciudad del Libertador (Venezuela) y Medalla de Oro del Senado (Italia), además de la Presidencia de honor de ENCE (Empresa Nacional de Celulosa) y del Partido Popular de Extremadura. En 2018 recibió el premio del Centro de Iniciativas de Turismo de Mérida.

El alcalde ha añadido que "siendo conscientes de los méritos y la labor desarrollada por el señor Barrero Valverde en relación con su trabajo para la región y la ciudad de Mérida tanto a nivel nacional como internacional, y de acuerdo con el reglamento municipal para la concesión de honores y distinciones, esta alcaldía propone al pleno del ayuntamiento que apruebe iniciar el expediente para la concesión del título de Hijo Predilecto de Mérida a Juan Ignacio Barrero Valverde y también que se nombre instructor del expediente al concejal del PP José Pérez Garrido y de secretario al jefe de protocolo del ayuntamiento Juan Antonio Rollán González".



MÉRITOS SUFICIENTES, SEGÚN EL PP



Ya en el turno de intervenciones, la portavoz del PP, Pilar Nogales, ha agradecido personalmente al alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, que accediese a la plantear la propuesta de inicio de expediente para declarar a Juan Ignacio Barrero como Hijo Predilecto de Mérida.



Así, ha considerado que para tal concesión "hay méritos suficientes más allá de que las siglas políticas de Ignacio Barrero coincidan con las del PP".



"Hay méritos suficientes para que Mérida le reconozca esta distinción", ha espetado Nogales, quien ha entendido que es "un acierto" iniciar este expediente, y ha considerado que Barrero Valverde "se va a ver muy reconfortado si al final culmina en esa declaración" como Hijo Predilecto de la capital extremeña.



ABSTENCIÓN DE UNIDAS POR MÉRIDA



Por su parte, el edil de Unidas por Mérida, Álvaro Vázquez, ha argumentado la abstención de su grupo a la propuesta de iniciar el expediente porque "cualquier forma de reconocimiento o institución desde una institución como el ayuntamiento sería mucho más razonable y legítimo cuando esa propuesta sea sencillamente que nazca de la sociedad civil".



Así, ha mantenido que "en ningún caso los partidos políticos deben ser los que promuevan el reconocimiento de figuras políticas". "Un partido político o cualquier propuesta que provenga de las instituciones no debe recaer sobre personas que provengan de esas instituciones", ha dicho.



Álvaro Vázquez también ha explicado que Unidas por Mérida se ha abstenido en la votación porque "el cargo público no tiene mérito".

"Alguien es cargo público porque ha habido una organización que te ha puesto ahí. Visto que buena parte de los méritos que se le reconocen a este señor (Juan Ignacio Barrero) no son fruto de una representación ejercida por sí mismo sino en nombre de un partido político entendemos que no ha cabida a la propuesta", ha argumentado.



APOYO DE VOX



De su lado, el concejal de Vox, Ángel Pelayo, ha mostrado el apoyo de su grupo a la declaración de Juan Ignacio Barrero como Hijo Predilecto de Mérida, porque "es un hijo preclaro de la ciudad de Mérida", con una trayectoria "intachable".



Además, ha subrayado que Barrero Valverde ha ocupado la cuarta autoridad del Estado. "Ha prestado por tanto un servicio a la patria digno de reconocimiento por la ciudad de Mérida".



TOMA DE POSESIÓN DE UNA NUEVA CONCEJALA



Por otra parte, en la sesión plenaria de este jueves también ha tomado posesión de su acta de concejala del PP, María Adelaida Asensio, que ocupa el puesto que dejó tras su renuncia al cargo por motivos laborales la 'popular', Marta Herrera.



El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha dado la bienvenida a María Asensio y le ha deseado "muchos aciertos en su trabajo".



Igualmente, en el pleno municipal de este jueves ha formulado su renuncia al cargo la concejala de Ciudadanos María Mateos Paín por motivos laborales, según ha explicado ella misma.



La ya exedil ha agradecido la oportunidad de haber sido concejala, al tiempo que ha indicado que renuncia al cargo por motivos laborales porque no va a poder "dedicarle el tiempo que ello (el cargo de concejala) merece", añadiendo que "ne voy muy contenta, muy agradecida, y muchas gracias a todos".



A su vez, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha transmitido las "gracias" de la corporación municipal a María Mateos Paín "por su trabajo, esfuerzo y dedicación"; y ha reflexionado sobre que renuncias como ésta por motivos laborales evidencian que ocupar un cargo público "es un sacrificio y un esfuerzo".



PLAN GENERAL MUNICIPAL PARA OTRO PLENO



Cabe apuntar, igualmente, que en el orden del día de la sesión plenaria estaba incluida la aprobación, si procediese, del Avance del Plan General Municipal y Documento Inicial Estratégico, aunque este punto ha sido retirado.



Según ha explicado Antonio Rodríguez Osuna, ha sido retirado este punto debido a que la portavoz y delegada de Hacienda, Carmen Yáñez, "está enferma" y no ha podido asistir por ello al pleno de este jueves para defender el mismo.



De este modo, la iniciativa será tratada en el próximo pleno municipal que será "lo antes posible".