Ejecutivo local de Mérida: En mesas de contratación "no hay ningún responsable político"

La delegada de Educación del Ayuntamiento de Mérida, Susana Fajardo, ha reafirmado este miércoles que desde que gobierna el PSOE en la ciudad "en las mesas de contrataciones no hay ningún responsable político", algo que "no puede decir el señor Valdés y su partido cuando ostentaba responsabilidades de gobierno".

De esta forma ha respondido la edil socialista, a través de una nota de prensa, a las declaraciones realizadas este miércoles por el presidente de la gestora del PP de Mérida, Miguel Valdés, sobre "posibles irregularidades administrativas" en las licitaciones que ha sacado el Ayuntamiento de Mérida para la adquisición de mascarillas escolares.

Así pues, ante estas críticas del PP, la delegada de Educación ha respondido que desde 2015, las mesas de contratación del Ayuntamiento de Mérida "son absolutamente transparentes, y se atienen a la legalidad, sin la menor de las dudas", y están "presididas por técnicos y no por políticos".

Además, Susana Fajardo ha recordado que "aunque ha decaído la obligatoriedad del uso de las mascarillas, todavía hay ciertos ámbitos donde su uso es obligatorio, como es el caso de centros de salud, transporte público, farmacias, etc.".

Igualmente, la concejala ha señalado que "las personas son libres de usar la mascarilla ya que no está prohibido su uso y, además, hay muchos padres que prefieren que sus hijos e hijas, por cuestiones de seguridad, lleven mascarilla al colegio", y así se lo han solicitado al Ayuntamiento de Mérida.

Por ello, la delegada de Educación ha indicado que "a pesar de que el PP se opone al reparto de mascarillas en los colegios de Mérida" , el Ayuntamiento de Mérida ha decidido continuar con su reparto hasta final de curso, ya que su "deber es ayudar a las familias, como venimos haciendo desde el principio de la pandemia, facilitándoles los recursos necesarios y evitando ese gasto a los padres".

Es más, Fajardo ha recordado que un ejemplo de previsión y planificación del Ayuntamiento "es que se han reservado mascarillas para el inicio del próximo curso porque no sabemos en qué situación nos encontraremos a principio de curso, por lo que seguiremos estando al lado de las familias en este sentido".

Por último, la delegada ha alertado del "uso indebido" de las instalaciones municipales por parte del presidente de la Gestora del PP de Mérida, que no ostenta un cargo público o institucional, por lo que "debería dar explicaciones ya que no ostenta cargo alguno en este ayuntamiento y las instalaciones municipales así como los despachos de los grupos municipales son para uso de los concejales de esta corporación, no para los partidos políticos", ha sentenciado.