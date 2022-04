Convocada la licitación para la adjudicación de obras de ampliación del MNAR de Mérida

La licitación de las obras del contrato obras de terminación de la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) de Mérida, de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, se encuentra accesible desde este viernes, 8 de abril, en la Plataforma de Contratación del Sector Público.



En concreto, esta licitación, por procedimiento abierto, cuenta con un presupuesto base de 8.354.486,53 euros y representa la culminación de una serie de actuaciones destinadas a la mejora de la sede actual del museo emeritense.



El edificio donde se ubica este Museo es obra del arquitecto Rafael Moneo, único ganador español individual del Premio Pritzker, considerado el 'Nobel de la Arquitectura', fue inaugurado el 19 de septiembre de 1986 y su construcción se considera un hito de la arquitectura museística.



Desde la inauguración de la nueva sede, el museo fue aumentando su valor como centro de referencia de investigación y difusión del proceso de romanización de la antigua Hispania, incorporando bienes de nuevos hallazgos arqueológicos. Esto motivó la necesidad de adquirir nuevos espacios para su adecuado tratamiento, conservación y exposición pública.



Para ello, el 27 de febrero de 2003, el Ministerio de Cultura y Deporte adquirió por 1.659.442,81 euros, un edificio de viviendas colindante, situado en el Paseo José Álvarez Sáenz de Buruaga número 1, con una superficie de 336 metros cuadrados.



Este edificio se demolió en 2004 y el 8 de mayo de 2009 se contrató un proyecto de ampliación de la sede de nuevo a Rafael Moneo, ampliación que, respetando la continuidad del carácter singular del edificio existente y buscando el encuentro entre los dos cuerpos de edificación, lograba un incremento de superficie construida de más de 4.300 metros cuadrados, con el objetivo de reubicar en los nuevos espacios despachos de administración e investigación, biblioteca, salón de actos, sala de exposiciones temporales y almacenes y así poder ampliar las zonas expositivas de la institución en los espacios ya existentes.



El proyecto fue recibido a finales de 2011, pero la difícil situación financiera de la época conllevó que estas obras no entraran en programación hasta el presupuesto de 2015, licitándose ese año el concurso e iniciándose en 2016 la ejecución de la obra de ampliación del Museo Nacional de Arte Romano en Mérida, según explica en una nota de prensa el Ministerio de Cultura.



MODIFICACIÓN DEL PROYECTO ORIGINAL



Sin embargo, la aparición de "importantes" restos arqueológicos no detectados en las excavaciones superficiales anteriores realizadas tras el derribo en los años 2005 y 2006 implicó una paralización de las obras que desembocó en la necesidad de resolver el contrato adjudicado, y desarrollar por parte del Ministerio de Cultura y Deporte un "amplio" proyecto de excavación arqueológica en el que se descubrieron, entre otros elementos, un tramo del acueducto de San Lázaro, dos monumentos funerarios y el foso fundacional de la ciudad, elementos que debían ser conservados y musealizados para su exhibición semipública.



Para ello, se tramitó una modificación del proyecto original en la que, a partir de lo construido entre 2016 y 2018, se permitiese la terminación de la construcción de la nueva edificación, integrando estos restos arqueológicos, pero respetando las pautas esenciales del programa de necesidades originario.



Este proyecto de terminación continúa ubicando en la zona de ampliación la sala de exposiciones temporales, aula didáctica, auditorio, talleres de restauración y de fotografía y nuevos despachos para conservadores, mientras que el sótano 2 queda como recinto arqueológico no apto para el acceso al público y tan solo reservado a profesionales.



En cuanto a las previsiones de tramitación de este procedimiento de licitación de las obras de terminación, el plazo de presentación de instancias finalizará el 2 de junio, la apertura final de las ofertas será el 12 de julio y, de no surgir imprevistos la adjudicación definitiva y formalización del contrato se producirá tras el verano para que las obras, que tienen un plazo de ejecución de 24 meses, se inicien antes de la finalización de este ejercicio de 2022.