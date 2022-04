Down Mérida entrega al Consorcio un óleo con monumentos de la ciudad pintado por alumnos

Down Mérida ha hecho entrega al Consorcio de la Ciudad Monumental de la capital extremeña de un óleo pintado en el curso 2018/2019 por los integrantes del taller de pintura de la entidad.

En el lienzo, pintado de manera cooperativa por nueve jóvenes la mayoría de los cuáles siguen formando parte de este taller, se recogen distintas estampas de los principales monumentos e infraestructuras urbanas de la ciudad.

El cuadro, entregado por los integrantes del grupo de Vida Independiente al director del Consorcio de Mérida, Félix Palma, se exhibe ya en las paredes de la sede de dicha institución, concretamente en la segunda planta de su patio porticado.

AGRADECIMIENTO POR EL APOYO CONTINUO

La presidenta de Down Mérida, Toñi Rodríguez, anunció el pasado 21 de marzo, en el transcurso del acto conmemorativo del Día Mundial de Síndrome de Down, que la entidad había tomado la decisión de que el lienzo fuese cedido al Consorcio como agradecimiento a la colaboración continua que esta entidad mantiene con Down Mérida.

Cabe recordar que la obra entregada al Consorcio, formó parte de la exposición 'Igual-Arte. Todos los trazos tienen su color', acto central de las actividades conmemorativas del 21M en 2019 y primero fue expuesta en el Centro Cultural Santo Domingo de Fundación CB en Mérida y después, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en la Asamblea de Extremadura.