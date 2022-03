Yáñez advierte: “no se va a permitir que nadie extorsione al Ayuntamiento de Mérida"

Tras la polémica suscitada tras las declaraciones vestidas por Unidas por Mérida alrededor de la adquisición del Convento de las Madres Concepcionistas de Mérida por parte del Ayuntamiento, la portavoz municipal, Carmen Yáñez, ha querido aclarar a la ciudadanía que fue adquirido en su totalidad, 3.000 metros cuadrados, en diciembre de 2018 por 847.000 euros.

Durante una rueda de prensa, la edil socialista ha recordado que, “el objetivo del equipo de Gobierno es crear un espacio público, moderno, con zonas verdes, espacios para exposiciones, para el que se hizo un concurso de ideas que ganó un arquitecto de reconocido prestigio a nivel nacional”.

Así pues, la portavoz municipal ha manifestado que “en ese tribunal, como ocurrió en los kioscos, no asistió ningún político, sino técnicos y profesionales de reconocido prestigio”.

Además, en lo que respecta a la obra del entorno, que ya está adjudicada, Yáñez ha adelantado que en 15 días se procederá a la firma del acta de replanteo, para lo que ya se está elaborando el plan de seguridad y salud, comenzando con la extracción del fibrocemento y el amianto.

En este sentido, ha explicado que, como no puede ser de otra manera, “se harán los informes por parte del Consorcio de la Ciudad Monumental”, al tiempo que ha denunciado que “ha habido muchas contradicciones e informaciones sesgadas y faltas a la verdad por parte de un grupo político, como es Unidas por Mérida y un particular que ocupa uno de los locales, concretamente el número 8”, ha dicho refiriéndose al dueño de la peluquería Willy.

Precisamente, en lo que respecta al ocupante del local, Manuel Romero, Yáñez ha señalado que cuando el Ayuntamiento firmó las escrituras ante notario, “este señor no tenía contrato en vigor, ya que las monjas le comunicaron que se le extinguía el contrato, aunque cuando iniciamos la expropiación forzosa, se le reconoce por el juzgado que pueda seguir depositando en una cuenta del juzgado el alquiler por importe de 110 euros, pero no se le reconoce ningún derecho más”.

Desde entonces, se ha mandado al tribunal de valoración de la Junta de Extremadura y, una vez llegue la resolución, se procederá a la expropiación forzosa. Así, ha explicado la portavoz que, desde el equipo de Gobierno, “nos reunimos con él, para presentarle las valoraciones de los técnicos municipales, que informaban que por el alquiler que abonaba le correspondían 12.500 euros".

"Este señor no aceptó esta valoración y, para tener más garantía y ser lo más asépticos posible, se encargó un informe externo a un economista y perito que lo valoraron en 25.000 euros, ya que no tenía que amortizar ninguna inversión y solo se le pagaban los derechos como lucro cesante, propios de su actividad y que tampoco aceptó", ha relatado la portavoz municipal.

Yáñez ha subrayado que “este señor está jubilado, tiene jubilación mixta que le permite seguir, en un porcentaje similar, su actividad y exigía al Ayuntamiento casi 90.000 euros, porque él quiere seguir con su actividad hasta los 90 años y entiende que tiene un derecho que no le reconoce la Ley, ni ninguno de los informes del Ayuntamiento”.

"NO VAMOS A PERMITIR QUE NADIE EXTORSIONE AL AYUNTAMIENTO"

De este modo, la edil socialista ha sido contundente al asegurar que “no vamos a permitir que nadie extorsione al Ayuntamiento, ni que ningún partido político defienda los derechos de un particular que no tiene derecho y que quiera aprovecharse de esta administración y esta ciudad; no vamos permitir que ningún particular ni ningún partido político permita extorsionar ni engañar a los ciudadanos con patrañas y entresijos que, por la burocracia se está retrasando más de lo que debía”.

Por ello, ha recordado que el Ayuntamiento ha cumplido con el marco legal establecido y ha seguido "escrupulosamente" todos los informes teniendo, incluso el informe favorable del Consorcio de la Ciudad Monumental, tal y como informa el propio Consistorio en una nota de prensa.

ABOGADO DEL DEMANDANTE

Por otro lado, la portavoz ha anunciado que se ha iniciado un expediente de reclamación dirigido al Consorcio de la Ciudad Monumental y a la Dirección General de Función pública para manifestar que el abogado que tiene el inquilino del local es trabajador del Consorcio de la Ciudad Monumental que tiene una compatibilidad para poder ejercer como abogado fuera del Consorcio.

Sin embargo, según Yáñez, “en este caso está defendiendo a este señor de manera contraria a la Ley, porque tiene incompatibilidad manifiesta que no se ajusta a derecho ni a la compatibilidad que le tiene aprobada la Administración que va contra los intereses del Consorcio y del Ayuntamiento, o lo que es lo mismo, contra los vecinos y vecinas de Mérida”.

A este respecto, la edil socialista ha proseguido que este abogado “no puede actuar en aquellos casos en los que se ejecutan actuaciones del ámbito urbanístico ni del PGOU, y entendemos que utiliza información privilegiada que obtiene de su labor profesional en la administración pública”.

En definitiva, la portavoz municipal ha señalado que la obra sigue adelante, que no hay duda de la titularidad de la totalidad del terreno, incluido el local número 8, porque está recogido en escrituras ante notario y registrado en el Registro de la Propiedad y en el Inventario del Ayuntamiento.

“No hay ninguna duda, IU y Unidas faltan gravemente a la verdad cuando dicen que no tenemos la titularidad. La acusación que ha hecho el portavoz, Álvaro Vázquez, tiene que demostrarla, porque tiene acceso a todos los expedientes donde se recoge que es titularidad municipal, por lo que no sabemos qué objetivo tiene con esta acusación”, ha lamentado.

Por último, Carmen Yáñez ha destacado que el equipo de Gobierno sigue apostando por el turismo y la recuperación del patrimonio, no solo para el disfrute de los visitantes sino también de los ciudadanos, “por los que vamos a pelear hasta el último céntimo que le corresponde a los ciudadanos y no vamos a permitir que se especule e intente extorsionar al Ayuntamiento", ha sentenciado.