Semana de Cine Inclusivo y Discapacidad incluye nuevos premios en cortometrajes

Organizada por Fundación CB y dirigida por el cineasta Antonio Gil Aparicio, la Secindi se desarrollará bajo el lema 'Toma lo bueno que el cine te da', y se realizará un homenaje a la canción Always look on the bright side of life (Mira siempre el lado bueno de la vida) de la banda sonora de la película 'La vida de Brian'; un film en el que además está inspirado el cartel de la 5ª edición.

La letra de la canción ha sido adaptada con alusiones al cine y la discapacidad, es una declaración al optimismo y a la superación de las adversidades.

El objetivo de la Secindi con este certamen de cortometrajes es incentivar y premiar a los cineastas de ámbito nacional e internacional para dar visibilidad a películas realizadas en torno a la temática de la discapacidad y la inclusión.

Los cortometrajes finalistas se proyectarán en dos secciones: la oficial a concurso y otra fuera de concurso. Los que estén incluidos en la sección oficial optarán al premio al mejor cortometraje, dotado con 1.000 euros; segundo premio al mejor cortometraje (500 euros); premio de la prensa y premio del público (incluyendo nuevas menciones en esta edición para mejor dirección, mejor guión, y mejor interpretación femenina y masculina).

Los cortometrajes podrán presentarse a través de las plataformas FESTHOME y FILMFREEWAY. El plazo de inscripción será del 18 de marzo al 20 de agosto de 2022.