Mérida contará con un centro estable de acogida internacional para solicitantes de asilo

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha anunciado que Mérida va a contar con un centro de acogida internacional para solicitantes de asilo. Será un centro con carácter estable y podrá acoger a ciudadanos de diferentes crisis y conflictos bélicos, no lo solo de Ucrania, sino que se dará atención a "todos los que necesiten asilo, refugio, apoyo y solidaridad de nuestro país".



García Seco ha indicado que la región no ha acogido todavía refugiados ucranianos, ya que ahora se está dando un servicio en tránsito para los que quieren ir hacia Portugal, pero ha recordado que esta crisis es diferente de las demás, ya que los ciudadanos que llegan de Ucrania lo pueden hacer de forma libre sin el paraguas de instituciones puesto que no necesitan un visado para moverse por Europa.



Por ello, las instituciones tienen que estar "pendientes" y "coordinadas" en el caso de que cualquier persona que llegue a la región solicite ayuda de la administración, tanto si viene vía alguna institución o por su cuenta. "Les abriremos nuestras instituciones para apoyarles y facilitarles todo lo que necesiten", ha recalcado.



Así, ha recordado que en esta crisis humanitaria provocada por la guerra en Ucrania la región está ofreciendo diferentes recursos que están siendo supervisados por el centro de coordinación que se ha establecido.



En un principio, las necesidades que se han detectado han sido atender a las personas que vienen de Ucrania y quieren trasladarse a Portugal porque tienen allí familias o los que quieren volver a sus países de origen porque vivían en Ucrania y quieren regresar a ellos.



"Extremadura está haciendo una labor extraordinaria porque es la comunidad autónoma que más está colaborando en estas acciones de tránsito que se está haciendo por tren", ha explicado la delegada del Gobierno, que ha recordado que la Cruz Roja y el Gobierno de España están organizando los dispositivos necesarios para que sean atendidos, dotándoles de alimentos, alojamiento, y todos los recursos que necesitan así como el transporte a Portugal o al aeropuerto de Lisboa, según el caso.



Ese trabajo es el inicial que está desarrollando Extremadura pero la región está prepara para otras tareas como dotarles de documentación a todos aquellos que pidan protección en nuestro país. "Les daremos una protección temporal que le va a permitir poder trabajar en Extremadura por cuenta propia, ajena y que puedan desarrollar aquí su vida mientras no puedan volver a sus hogares", ha incidido García Seco en declaraciones a los medios tras asistir este viernes en Cáceres a la celebración del Día de la Policía Local.



Otro cuerpo policial, en este caso la Policía Nacional será el encargado de tramitar los documentos a los ucranianos en las comisarías de Cáceres y Badajoz en colaboración con la Red de Asistencia para "un acogimiento no solo de llegada sino de medio plazo, por lo que hay que planificar bien para dar la mejor atención posible a estas personas que están sufriendo una crisis sin precedentes", ha recalcado.



A la pregunta de si la región va a acoger a algún niño enfermo de cáncer para que pueda continuar su tratamiento en hospitales extremeños, García Seco ha avanzado que, de momento, no está prevista su llegada a Extremadura "pero el sistema sanitario extremeño ha activado sus mecanismos para atenderles en el caso en el que sea necesario".