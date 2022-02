Mérida se juega en mayo el sello de Interés Turístico Regional para su Emérita Lvdica

Ep.

La delegada de Turismo del Ayuntamiento de Mérida, Pilar Amor, ha registrado este martes en la Junta de Extremadura el expediente para la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional para su fiesta de recreación de la vida romana Emérita Lvdica.



Una fiesta que celebrará su próxima edición en mayo, que será visitada por los técnicos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que será definitiva para lograr el objetivo.



De esta forma se lograría un "sello de calidad" y de "prestigio" añadido a una fiesta que según la concejala reúne todos los requisitos para ser declarada de interés turístico regional, e incluso nacional e internacional, que es el recorrido que espera dar el consistorio emeritense a esta celebración que el año pasado reunió a 40.000 participantes e incrementó las visitas a las ciudad un 23 por ciento.



La Delegación de Turismo lleva casi un año trabajando en este expediente, el "culmen" de un proyecto ciudadano, ha dicho, formado por asociaciones recreacionistas, toda la población de Mérida y sus visitantes, que "no hacen más que aportar a la ciudad un valor turístico inigualable", ha dicho Amor.



Para la concejala emeritense, se trata de un recurso cultural "de primer orden", no solo por las recreaciones históricas, sino porque incluye actividades de distinta índole, como teatro y música, que hacen de la cultura "una parte muy importante" de la fiesta.



Emérita Lvdica tiene también en la gastronomía "una de sus señas de identidad", ha dicho Amor, con una ruta de la tapa que permite a los hosteleros de la ciudad conocer la cocina de la época, siguiendo las recetas de Apicius.



Por todo ello, considera que está "más que justificado" que reciba este sello de calidad, puesto que cumple con todos los requisitos para recibir dicha declaración.



Y es que, ha puntualizado, el expediente incluye los antecedentes de la fiesta, como es el caso de Nundinae o Emeritalia, un apartado para las asociaciones de recreación histórica, sin las cuales "no existiría" Emérita Lvdica, que han participado en la redacción del decreto, al igual que el Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) y el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida.



Por todo lo anterior, Amor confía en que dentro de tres meses la ciudad reciba la "buena noticia" que supondría esta declaración, que además "repercute en toda la comunidad" autónoma.



Una declaración que no se conocerá hasta después de la próxima edición, prevista en mayo, que deberán visitar los técnicos de la consejería para proceder a la correspondiente evaluación.



En cuanto a la programación de esta edición, ha señalado que ya se estudian las propuestas presentadas por las asociaciones recreacionistas de la ciudad, y que ahora se analizará también las procedentes de otros puntos del país.



Amor ha señalado que la fecha de Emérita Lvdica se mantendrá entre finales de mayo y principios de junio, en función de las fechas de otras actividades similares, para permitir la participación de asociaciones recreacionistas procedentes de otros puntos del país.