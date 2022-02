Ayuntamiento Mérida recaudará 900.000 euros menos con modificación impuesto de Plusvalías

La delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yáñez, ha calculado que las arcas municipales dejarán de ingresar cada año 900.000 euros debido a la modificación del impuesto de Plusvalías.



En concreto, la Ordenanza de Plusvalías ha pasado este martes por la Comisión de Hacienda, de modo que se llevará al Pleno Municipal de este próximo viernes. De esta forma se adaptará a la modificación de la Ley publicada en el BOE el pasado mes de noviembre.



Y es que este impuesto, que grava el incremento valor de los terrenos de naturaleza urbana, se regulaba en una ordenanza "muy sencilla" donde, según Yáñez, se ha modificado "estrictamente" lo que se incorpora y lo que estipula la ley.



Cambios que se basan en los coeficientes de la base imponible y el tipo de gravamen por el que se va calcular la plusvalía para que el contribuyente cumpla con su obligación del pago de este impuesto, según ha explicado la edil socialista en una rueda de prensa.



Además, Yáñez ha explicado, de manera resumida, que la Ordenanza recoge los coeficientes que van en el primer año de 0,14% a las propiedades de 20 años o más que tienen un 0,45% "cada año tiene un coeficiente distinto que es el que sirve para la base imponible del tipo de porcentaje por el que se calcula el impuesto".



El tipo que va a recoger la modificación de la Ordenanza va a ser del 30% "no habiendo un tipo por tramos", al tiempo que ha recordado que siempre que no haya beneficio o haya pérdida en la transacción, no habrá que abonar plusvalía, según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa.



Hay una novedad que radica en que antes no se tributaba por las viviendas que tenían menos de un año "y ahora, para evitar todos esos movimientos especulativos, comienzan a tributar y se gravan con el coeficiente del 0,14% prorrateado por los meses que tenga la vivienda", ha matizado Yáñez.



Otra de las novedades que se incluye en la ordenanza y que ya se estaba aplicando, es la exención en el caso de la dación en pago porque "cuando al banco le entregas una vivienda para satisfacer una deuda y queda exenta de la Plusvalía". También recoge las exenciones que marca la Ley de Noviembre de 2021.



Con esta modificación, el Ayuntamiento de Mérida va a recaudar entre el 37% y el 42% menos en lo referente a este impuesto, lo que se estima que, en este ejercicio, se recauden en torno a los 900.000 euros menos.



Igualmente, según ha explicado, el Ayuntamiento tenía que acogerse a un tipo que no estuviera "muy por debajo" de los ingresos que se tenían anteriormente, ya que actualmente, el Plan de ajuste al que está sometido el Ayuntamiento hasta 2032 le prohíbe reducir el volumen de ingresos de los impuestos municipales.



De hecho, el Consistorio emeritense, desde la primera sentencia de 2017, ha tenido en torno a 1.400 recursos contra el impuesto, de los cuáles se han estimado 390 que han supuesto 600.000 euros en devoluciones.



El Pleno Municipal aprobará el inicio del trámite y, tras un periodo de alegaciones y exposición pública de 30 días hábiles, si no las hubiera, entraría en vigor, en caso contrario, debería volver al Pleno para su estudio y aprobación.



Finalmente, Yáñez ha destacado que los contribuyentes van a dejar de pagar una media de en torno al 37%, por lo que los ciudadanos van a pagar "bastante menos por lo que tengan que tributar por este impuesto", contemplándose dos métodos de calculo y siempre se optará por el más beneficioso para el contribuyente.