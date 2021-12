Mérida presente en la premiere de "100 días con la Tata" de Miguel Angel Muñoz en Madrid

Todos han coincidido en destacar el valor de este trabajo, que refleja una maravillosa relación con la Tata y, los valores de nuestros mayores, a veces olvidados y, que todavía siempre tienen mucho que enseñarnos, como algo que no podemos olvidar u obviar pues, es parte de nuestra riqueza generacional.

Este lunes, el Cine Capitol de la Gran Vía de Madrid ha acogido la premiere del primer trabajo como director del reconocido actor y bailarín, Miguel Angel Muñoz, "100 días con la Tata", una bella historia sobre la relación que mantiene con su tata, la persona que le ha cuidado y, con la que ha compartido momentos únicos, con Mérida como telón de fondo.

Cabe subrayar que, el Ayuntamiento de Mérida, junto con la Junta de Extremadura, la Comunidad de Madrid y el consistorio madrileño, son entidades que han colaborado en el desarrollo del documental, apostando por el novel trabajo de Miguel Angel Muñoz, que ya cuenta con un importante reconocimiento, el Premio Forqué a Mejor Documental 2021.

Durante la premiere, Muñoz ha querido dar las gracias a todos aquellos que le han apoyado, animado y respaldado y, se ha hecho especial mención, al Ayuntamiento de Mérida, subrayando la presencia de la concejala de Cultura, Silvia Fernández, junto con el equipo de técnicas de la delegación que, han acudido a Madrid expresamente para asistir a la presentación.

Además, han estado presentes el Director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro y, el Gerente del Consorcio Patronato Festival de Mérida, Pedro Blanco, cuyo nombre aparece en los créditos de agradecimientos al final de la película pues, colaboraron para facilitar la filmación de escenas con Miguel Angel Muñoz y su Tata, en el Teatro Romano de Mérida.

La relación de este trabajo con la capital extremeña es debida a que la Tata es de Mérida y, en el desarrollo de este proyecto, Miguel Angel Muñoz siempre tuvo claro llevarla a la ciudad que marcó su niñez, acompañarla por lugares emblemáticos y especiales y, compartir con ellas sus recuerdos.

Sobre Mérida

El propio Miguel Angel Muñoz ha subrayado que "Mérida está retratada porque mi Tata es emeritense y, es muy importante dentro de nuestra historia y de su historia".

También, ha resaltado que "fue el mejor viaje que he hecho hasta la fecha, por conocer sus raices y por estar en los sitios donde ella nació, vivió, se crió y, marcó su vida".

En la premiere, se ha referido a Mérida el actor y también director teatro, Javier Veiga, que ha puesto en valor el Teatro Romano de Mérida y su Festival, indicando que lo conoce, que ha asistido como "público y nunca como actor, tengo muchas ganas de estrenarme en Mérida y espero que sea pronto".

Además, Veiga ha añadido que le gustaría "hacer una comedia, sin ninguna duda, me encantaría versionar alguna cosa de Plauto, de Aristófanes,...hacer una cosa divertida, con algún autor ya sea romano o griego, me da igual, una de esas comedias que hacen ahora que, creo que respetan el espíritu de lo que decían aquellas obras, aunque los textos no sean fieles a la letra original".

Sinopsis

Los padres del actor Miguel Ángel Muñoz tuvieron que recurrir a la “Tata” (Luisa Cantero) para que cuidara a su hijo mientras ellos trabajaban. Desde entonces, la Tata (97) y Miguel Ángel (38) nunca se han separado.

Pero, tras varias complicaciones de salud de la Tata, Miguel Ángel se da cuenta de que su historia de amor se puede acabar y decide llevar a cabo todas las cosas que tiene pendientes de hacer junto a ella: un road trip, conocer los orígenes de Luisa, desde su ciudad natal, Mérida y, hasta rodar una película juntos.

Una aventura que se ve interrumpida por la llegada de la pandemia. Un giro que, lejos de entristecerlos, hará que ambos estén más unidos y disfruten más que nunca durante 100 días juntos en un piso de 35m2. Pero, que también forzará a Miguel Ángel a encarar su mayor miedo: la separación de la persona más importante de su vida.