José Antonio Reina repasa en un libro la trayectoria del Mérida en Copa del Rey

El periodista José Antonio Reina presentará este viernes, 26 de noviembre, su libro 'Mérida. Crónicas de la Copa', editado por Círculo Rojo, en el que repasa la trayectoria del club romano, con sus distintas denominaciones, en el torneo del KO.



En concreto, esta publicación viene a cerrar su particular trilogía sobre el club emeritense, tras 'Juanito. Sus 141 días como entrenador' (2014) y continuó con 'Historias del Mérida. 19+12 relatos de su década dorada' (2020).



Así pues, la presentación tendrá lugar a las 20:00 horas en la Biblioteca Pública del Estado 'Jesús Delgado Valhondo' de la capital extremeña. El precio del ejemplar es de 15 euros y estará disponible desde el sábado en varios puntos de venta de la ciudad en la web de la Editorial Círculo Rojo, así como contactando con el autor en Twitter (@JAReinaGonzalez) o Instagram (@joseantonioreina65).



"Es otro libro que tampoco podrá faltar en las estanterías de ningún buen aficionado del Mérida. Algunos episodios sorprenderán al lector, pues contienen hechos que ni un servidor recordaba y me resultó gratificante encontrarlos durante la etapa de documentación de la obra", asegura el autor.



'Mérida. Crónicas de la Copa' es el relato de las veintinueve participaciones del Mérida, con sus distintas denominaciones (SD Emeritense, Mérida Industrial, Mérida CP, Mérida UD y Mérida AD), en el torneo del KO. Una competición que ha dejado gratos recuerdos en los aficionados emeritenses.



Desde su primera presencia, la 43-44; hasta la última, la 19-20. El torneo copero deparó numerosos episodios para el Mérida. La visita del Atlético de Hugo Sánchez, el partido ante el Sevilla disputado sobre un terreno de juego de tierra, la eliminación del Deportivo en Riazor por penaltis, el duelo ante el Sevilla de Maradona o el espectacular 4-4 ante el Atlético del doblete.



Por encima de todos ellos, las dos veces que el Mérida llegó a cuartos durante los ejercicios 97-98 ante el Barcelona y 99-00 ante el Real Madrid, gesta "sin parangón" en el fútbol extremeño.



Por tanto, con este tercer libro, Reina ha pretendido acercar una parte más amplia de la historia del club emeritense, pues no se ciñe a repasar los enfrentamientos coperos, que acaparan la mayor parte de su relato periodístico.



Cabe destacar que en la presentación, junto al autor, intervendrán Pepe Fouto, histórico expresidente del Mérida; y Pepe Pla, exfutbolista del club emeritense desde Tercera hasta Segunda División.