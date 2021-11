Malvaluna de Mérida presta asistencia jurídica, social y psicológica a 137 mujeres

Ep

Malvaluna ha explicado que ha hecho este salto comparativo porque durante la pandemia, con las restricciones, las mujeres han denunciado menos al acumular todas las limitaciones.

También ha considerado que la violencia sexual entre jóvenes resulta "preocupante", así como el aumento comprobado que evidencia que los chicos jóvenes están teniendo como modelo sexual la pornografía.

En este sentido, ha lamentado que la ausencia de educación sexual está teniendo "peligrosas consecuencias" porque en ella las mujeres son consideradas "objetos" y "cuerpos cosificados al servicio de la sexualidad masculina".

La asociación Malvaluna ha ofrecido estos datos en una rueda de prensa con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en la que han informado de que utilizará en estas fechas el eslogan #Hartas porque representa el sentir de millones de mujeres.

"Hartas de que nos asesinen, nos violen, alquilen nuestros cuerpos, nos prostituyan, negocien con nuestras vidas y nuestra libertad.

Solo por ser mujeres. Y eso no parece que sea importante. Se siguen normalizando e invisibilizando la violencia machista, es por ello que otro año más seguimos saliendo a las calles para manifestar nuestro rechazo al sistema patriarcal", ha apuntado.

Del mismo modo, la asociación ha mostrado su preocupación por el hecho de que las mujeres no recuperen la confianza en la justicia y no lo hacen, ha explicado, porque siguen teniendo un sistema judicial que actúa "bajo estereotipos de género" y "no aplica el principio de igualdad como inspirador del derecho".

"Las mujeres no recuperan la confianza porque ven cómo el sistema judicial llega tarde en la defensa de sus hijos e hijas, y que si ellas actúan se las castiga", ha indicado en nota de prensa, en la que añadido que en España y en Extremadura existen casos de mujeres condenadas por defender a sus hijos e hijas.

Por ello, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Malvaluna ha vuelto a reivindicar "más formación" para las personas que conforman el sistema judicial.

También más educación sexual desde una óptica igualitaria en el sistema de enseñanza, la abolición de la prostitución y actuar frente al alquiler del cuerpo de las mujeres, ya sean sus vientres o la trata.

De esta forma, la asociación Malvaluna ha convocado a toda la sociedad que este jueves, 25 de noviembre, se una a la concentración en la Plaza de España de Mérida a las 19,30 horas.