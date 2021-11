El Ayuntamiento de Mérida inicia una campaña de sensibilización con motivo del 25N

El Ayuntamiento de Mérida ya está inmerso en una campaña de sensibilización que está llevando a cabo con motivo de la conmemoración del 25 N, “Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres”.

Todos los detalles de esta iniciativa los ha dado a conocer este lunes la delegada de Igualdad de Género, Ana Aragoneses, quien durante una rueda de prensa ha señalado que estos tipos de violencias se manifiestan de diferentes maneras y en múltiples espacios.

Por ello, se plantea una campaña en la que se visibilicen esos comportamientos “socialmente aceptados y que también son violencia contra las mujeres”, ha apostillado.

Así pues, según sus palabras, se pretende, de manera general, prevenir a la población emeritenses sobre las violencias machistas y, de manera particular, sensibilizarla sobre las diferentes violencias que no se ven “prestando atención a aquellas manifestaciones de la violencia, sutiles y simbólicas, que no son entendidas por la sociedad como un tipo de violencia hacia las mujeres, sino como una manera continua de pensar y actuar que naturaliza el maltrato hacia las mujeres”.

De este modo, tal y como ha especificado Aragoneses, se van a visibilizar a través de la imagen gráfica de un iceberg “para trabajar los elementos que se encuentran en la punta y los que pasan desapercibidos y se normalizan, es una imagen muy gráfica que nos muestra múltiples manifestaciones que no se ven”.

En la punta se encuentran asesinatos, violaciones, agresiones físicas, amenazas e insultos, y, debajo, la anulación, la violencia digital, el chantaje emocional, la publicidad sexista, el humor machista, etc.

POTENTE ESTRATEGIA COMUNICATIVA

De esta forma, la potente estrategia comunicativa se va a difundir de tres maneras en los medios de comunicación con presencia en la ciudad a través de cuñas de radio, spot de televisión y anuncios en prensa escrita, para decirle a la ciudadanía “que preste atención a lo que no se ve y que no seamos cómplices”.

A este respecto, Aragoneses ha ratificado el "compromiso firme" del equipo de Gobierno con los derechos de las mujeres, la erradicación de cualquier tipo de violencia machista y combatir cualquier discurso negacionista y posicionamiento político que niegue la violencia hacia las mujeres o rechace las políticas públicas enfocadas a su total erradicación.

De hecho, ha recordado que desde la delegación de Igualdad de Género se continuará reforzando las medidas contenidas en la Ley Integral contra la Violencia de Género y en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el marco de las competencias locales, según informa el Consistorio emeritense en una nota de prensa.

También se seguirá realizando con el equipo de profesionales expertas en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y en atender a víctimas de violencia machista.

DATOS DE LA OFICINA DE IGUALDAD

Aprovechando su intervención, la edil socialista ha recalcado que en la Oficina de Igualdad, desde octubre de 2020 se han atendido a 127 mujeres, de las que el 44,88% son mujeres entre 18 y 35 años, “de lo que se deduce que la población juvenil es la mayor parte de las usuarias de este servicio”. El 76% son mujeres de Extremadura, un 14% son del resto del país y un 8% son mujeres de otros países.

Finalmente, el Punto de Atención Psicológica ha atendido a 109 mujeres, estos recursos están en parte financiados por la Consejería de Igualdad, a través del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX).