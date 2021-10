Ayuntamiento Mérida no tiene "ninguna posibilidad" indemnizar a dueños garajes del centro

Ep.



El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha recordado que el Ayuntamiento no tiene "ninguna posibilidad" de indemnizar a los propietarios de los garajes de las calles del centro en obras, si estos no presentan una reclamación para poder iniciar un expediente.



El primer edil ha dicho que en el Ayuntamiento son "conscientes y sensibles" al problema de estos vecinos afectados por las obras del centro de la ciudad, en concreto en las calles Félix Valverde Lillo, Camilo José Cela y Arzobispo Mausona, al tiempo que ha remarcado que en toda obra lo que prevalece por encima de los intereses particulares, que es del "bien público".



Al respecto, ha señalado que estas actuaciones servirán para convertir estas calles en un "bulevar moderno que va a dar a la ciudad la impresión que se merece".



Asimismo, ha señalado que esta es la misma situación que ocurre cuando se cortan calles por una procesión en Semana Santa o por un maratón o cualquier otra actividad, si bien ha reconocido que en este caso "se va a alargar más en el tiempo", aunque ha señalado que espera que no llegue a los ocho meses.



Por ello, y como así se ha trasladado ya a las comunidades de vecinos con garaje en la zona, les ha instado a mandar una reclamación para poder instruir un expediente, porque, entre tanto, el ayuntamiento "no tiene ninguna posibilidad de indemnizar por una obra en la calle".