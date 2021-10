Inquietud entre las familias ante el cierre de la Escuela Infantil 'Las Abadías' en Mérida

Indignación, sorpresa e inquietud. Esto es lo que sienten las familias de los niños que acuden cada día a la Escuela Infantil de ‘Las Abadías’ de Mérida, al conocer de la mano de su directora, María Escudero, que el Ayuntamiento cerrará sus puertas el próximo día 2 de noviembre, tras quedar desierto en junio el concurso de licitación que se había publicado después de la decisión de Mensajeros de la Paz de no prorrogar por dos años más el contrato que ya existía.

Así pues, no solo existe la preocupación de las 25 familias que llevan a sus hijos a la propia Escuela Infantil, sino que a estos hay que sumar otras 44 que llevan a sus pequeños al aula matinal y al comedor diariamente, procedentes de los colegios Miguel de Cervantes y Ciudad de Mérida. Por tanto, son 70 familias que en quince días se quedarán sin este servicio que se hace esencial para poder conciliar la vida laboral y familiar de los emeritenses que viven en esta zona de la capital extremeña.

A esto hay que sumar que seis trabajadoras se irán a engrosar las listas del paro, que es lo menos importante para la propia Escudero, quien en declaraciones a Regiondigital.com asegura no encontrar palabras para describir la actuación del Consistorio, el cual a través de un escrito recibido el pasado día 11 le comunicó la decisión tomada, que dista mucho de lo que se les había trasladado en septiembre. Y es que, según sus palabras, “desde la Delegación de Educación llamaron a la presidenta de Mensajeros de la Paz en Extremadura, Mercedes Murias, así como a dos madres de la guardería que habían dejado sus contactos y les habían dicho que no se preocuparan, que estuvieran tranquilas después de todo el verano de incertidumbre que habían pasado, de no saber qué iba a pasar con la guardería”.

“Les dijeron que no se preocuparan, que habían acordado con Mensajeros de la Paz estar hasta diciembre para darles a ellos –al Ayuntamiento- un poquito más de tiempo para sacar un concurso nuevo con otras bases a lo mejor más apetecibles para alguien que quisiera quedarse la guardería y que fuera Mensajeros de la Paz, o no, el centro iba a funcionar, al menos, durante este curso escolar. Es decir, les dieron una tranquilidad a esas mamás y además, les dijeron directamente, podéis dar esa tranquilidad a los otros papás e incluso a las trabajadoras. De hecho, yo me enteré incluso por una de estas mamás que me llamó directamente a mí y me dijo que estuviese tranquila, que le acababan de llamar de la Delegación de Educación para decirme que el centro iba a funcionar este curso escolar”, argumenta Escudero.

De este modo, la directora de la Escuela Infantil de ‘Las Abadías’ desconoce por completo qué es lo que habrá pasado en el Ayuntamiento durante este mes para llegar a esta situación. Eso sí, quiere dejar claro que en ningún momento se han aceptado nuevas inscripciones sabiendo que el centro iba a cerrar sus puertas, porque eso no es verdad. “Que no digan que sabíamos que iba a cerrar. Está claro que sabíamos que el contrato terminaba. Mensajeros de la Paz termina su contrato el 2 de noviembre, eso se sabía desde hace diez años, pero sí que es cierto que habían acordado otro tipo de cosas y habían trasladado desde el Ayuntamiento una tranquilidad bestial de que el centro no se iba a cerrar y el servicio se iba a dar, fuera a través de Mensajeros de la Paz o no”, ha apostillado.

A colación de esto último, Escudero ha subrayado que “Mensajeros de la Paz está en su derecho de irse, porque avisó ya en marzo -no es algo nuevo, no está dejando tirado a los niños en la calle- de que no haría uso de la prórroga de dos años a la que tenía derecho por contrato, por estar gestionando estas instalaciones que son municipales. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, esto es como si tú estás de alquiler en un piso que no te gusta y tú avisas a tu inquilino seis meses antes de que te vas a ir el día en que finalice tu contrato, si no te mejora las condiciones”.

Para Escudero estamos en el mismo caso, “el propietario es el Ayuntamiento, si no mejora las condiciones a Mensajeros de la Paz, pues Mensajeros de la Paz se va y ya está; y aquí se avisó con mucho tiempo”. Por tanto, a su entender, “el problema ahora lo tiene el Ayuntamiento por mucho que diga que no, este edificio es del Ayuntamiento, aunque el servicio se haya privatizado y lo haga una entidad privada, como en este caso era Mensajeros de la Paz. El Ayuntamiento es quien tiene que dar una solución el día 3 de noviembre, puesto que el 2 de noviembre finaliza un contrato con Mensajeros de la Paz y se va”.

“NO NOS HAN DADO NINGUNA SOLUCIÓN”

Ante esta situación tan complicado, la responsable del centro insiste en que el problema realmente lo tienen las familias afectadas, “porque no nos han dado ninguna solución, no hay solución posible, la solución que nos han transmitido es: ‘papás buscaros otra guardería’. Ya está”. De hecho, tal y como revela, desde el Consistorio emeritense se escudan en que solo son 25 niños en la Escuela Infantil que habría que reubicar en el resto de centros de la ciudad, “y eso no es así, porque a estos hay que sumar otros 44 que están en el comedor y en el aula matinal”.

“Es decir, niños del colegio Miguel de Cervantes y del Ciudad de Mérida, que vienen aquí a comer con nosotros y algunos también a desayunar, que ahora se encuentran con que no tienen plaza ni en el colegio, ni en la guardería, porque les cierran en noviembre y eso no se sabía. A mí que no me diga ahora el Ayuntamiento que eso se sabía, porque no se sabía, porque yo soy la primera que les estuve diciendo este verano a los papás preocupados que yo no tenía ninguna información, que no lo sabía y que por favor no se fueran a quedar aquí para luego tirarme yo de los pelos pensando que iba a haber un cierre. Yo nunca he asegurado esto a ningún padre”, asegura.

“Nosotros lo hemos asegurado en septiembre, porque la Delegación de Educación así se lo transmitió a mi empresa -porque yo soy una trabajadora igualmente afectada- y se lo transmitió a dos mamás de la guardería que yo sepa. Entonces aquí hay un problema y la solución la tiene que dar el Ayuntamiento, yo no sé cuál es, yo soy una trabajadora que me voy al paro, junto a otras cinco personas más”, se lamenta Escudero que lleva de directora dos años y once trabajando en estas instalaciones que se iban a cumplir en diciembre.

PIDEN UNA REUNIÓN CON EL ALCALDE O LA DELEGADA

De cara a buscar algún tipo de solución, desde el centro tienen pensado hacer algo, pero en primer lugar están intentando organizar una reunión directamente con Alcaldía o con la Delegación de Educación, la cual a lo largo de este miércoles va a remitir un comunicado, del que espera que den una solución a las familias perjudicadas, “porque el comunicado que manden dando los motivos por los que se cierra el centro a las familias no les va a valer de nada; ellas quieren una solución, ya no las trabajadoras, que nos vamos al paro, pero es que las familias se quedan con los niños en la calle”, apostilla.

Y es que en los tiempos de pandemia que vivimos por la Covid-19, se ha reducido la ratio ‘clase-alumno’ en los centros, por lo que Escudero se pregunta “¿dónde se van a meter estos niños?”, si con las medidas sanitarias estipuladas es más difícil todavía encontrar un hueco. De hecho, según sus palabras, “las guarderías públicas están llenas y además, las plazas de las matrículas se hacen en abril, por tanto, ya no tienen opción a una pública”. En cuanto a privadas “pequeñitas” sin comedor, las familias “pueden encontrar alguna, pero centros infantiles autorizados por la Junta como es este centro infantil, así de grande, con estas instalaciones, algo similar, están llenas”.

Por tanto, “el Ayuntamiento es quien tiene que decirle a estos papás qué hacer con sus hijos, porque yo les he dicho directamente: yo me quedo de ‘okupa’ aquí en la guarde con vuestros hijos sin problema ninguno, pero eso no es una solución legal, entonces no es factible”. “La obligación de darle una solución a estos padres es del Ayuntamiento y ahora echará balones fuera, porque es mentira que desde el Consistorio se hubiera avisado y dicho de que el centro se iba a cerrar el 2 de noviembre. Eso no es verdad”, incide.

Finalmente, en declaraciones a Regiondigital.com, Escudero hace hincapié en que “lo que no quiero es que quede el remordimiento de que yo he convencido a nadie, porque siempre dije que no pondría la mano en el fuego por el Ayuntamiento, ni por nadie”. “Soy una afectada más, una trabajadora, que me mueven como números, igual que los niños. Te mueven para un lado y para otro como ellos quieren, es así de triste, pero es así”. Así, espera que esto no se quede solo en un revuelo mediático, porque “esta zona está fenomenal y la gestión de una empresa no significa que la guardería vaya mal, yo desde dentro qué voy a decir, pero la guardería funciona fenomenal”, sentencia.