Once clubes lectura, en la programación de otoño de la Biblioteca Juan Pablo Forner

La delegada de bibliotecas, Silvia Fernández, ha presentado esta mañana el programa de actividades de otoño en el que destacan nuevos clubes de lectura y visitas guiadas al archivo histórico.

“Nuestras bibliotecas tienen una función educativa, formativa y social; desde ellas queremos trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todo lo referido a la igualdad de oportunidades y a la difusión del conocimiento”.

Silvia Fernández añade que “el trabajo que hacemos se concreta en que somos referentes a nivel regional en cuestiones como la Lectura Fácil que ofrece un enorme servicio y a distintos públicos”.

Este otoño iniciarán sus actividades un total de 11 clubes de lectura. Entre ellos destacan uno nuevo dirigido a los jóvenes y otro para el Centro Padre Cristóbal. “Hemos logrado una red social con estos clubes de lectura que son abiertos y de todas las temáticas” subraya la delegada.

La Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner inicia a lo largo de esta semana la XXI edición de los clubes de lectura. Tres grupos en español a los que se van a entregar a los 20 participantes de cada grupo los siguientes títulos: El velo pintado de Somerset Maugham, Línea de fuego de Pérez Reverte y El infinito en un junco de Vallejo.

En esta edición, se pone en marcha un nuevo grupo: el jueves, día 30 a las 11 horas. Y en él se van a reunir por primera vez personas adultas del Centro de Acogida Padre Cristóbal.

Las sesiones se adaptarán a las características de las personas que forman el grupo; por eso se leerán textos cuentos terapéuticos que puedan motivar y estimular en positivo a los componentes del nuevo grupo. Uno de los libros insignes para este grupo será Déjame que te cuente de Jorge Bucay; son cuentos cortos para leer en las sesiones y facilitar una tertulia participativa y cercana.

De otro lado, el programa de actividades en la biblioteca Juan Pablo Forner será el siguiente:

- 4 de Octubre 18 h. Inicio del Taller de Lectura dramatizada con textos de Concha Rodríguez.

- 7 de octubre a las 19 h. Presentación del libro de poesía La química de los amantes de Carmen Márquez Peinado.

- 9 de octubre 11 h. en el Palacio de Congresos de Mérida, encuentro con el escritor Jesús Carrasco en colaboración con el Plan de Fomento de la Lectura de la Junta de Extremadura.

- 13 de octubre. 19 h. Presentación del libro Aquellos días fuera del nido de Alberto Gustavo Colomo Nieto.

- 19 de octubre 19 h. Encuentro con la escritora Susana Martín Gijón en colaboración con el Aula Literaria Jesús Delgado Valhondo.

- 3 y 17 de noviembre 17 h. Paseo literario por Mérida según el libro del mismo título de Magdalena Ortiz Macías. Inscripciones en biblioteca@merida.es

- 24 de noviembre 19 h. Encuentro con la dramaturga Concha Rodríguez que representa El velo de las mariposas.

- 15 de diciembre. 10 h. Encuentro de jóvenes de secundaria con Teresa Zurdo Gil.

- Cuentos en familia. Serán los días 4, 11, 18, 25, de noviembre y 2 y 16 de diciembre.

En colaboración con el Aula Literaria Jesús Delgado Valhondo, la Biblioteca Municipal acoge el próximo jueves, día 30 a las 19.30 horas, a Eduardo Moga, poeta traductor y crítico que va a presentar su último poemario titulado Tú no morirás; estará acompañado por el tambián poeta Antonio Orihuela.

Eduardo Moga fue durante un bienio director de la Editora Regional de Extremadura y del Plan de Fomento de la Lectura. Su libro Tú no morirás lo escribió recién llegado a Mérida; se publicó cinco años después por lo que el propio autor lo considera un libro de la pandemia. El título proviene de la idea de que “a alguien a quien se quiere tanto no puede desaparecer”.

Clubes de lectura:

Español. Tres grupos que se reúnen martes, miércoles y jueves a las 18 h. cada quince días.

Portugués: Grupo que se reúne los miércoles a las 18 h. cada quince días De Inglés. Grupo que se reúnen los lunes a las 18 h. cada quince días

Desarrollo Personal. Basado en libros de psicología y crecimiento personal. Todos los miércoles a las 18 h.

Grupo Ermita de la Antigua. Todos los miércoles a las 18 h.

Club de Lectura Fácil Lennon. Todos los jueves a las 11,30 h.

Club de Lectura Fácil de FEAFES. Todos los martes a las 11,30 h.

Club de lectura Fácil de la Residencia Plena inclusión de Mérida. Todos los lunes, 18,30 h.

Grupos nuevos Grupo de club de lectura joven. Escolares de 14 a 16 años. Viernes cada quince días a las 18h. Inscripciones en biblioteca@merida.es y wasap al 661463128

Grupo de adultos del Centro de acogida Padre Cristóbal. Lectura compartida de relatos y cuentos. Los jueves a las 11 h

ARCHIVO HISTÓRICO

Este trimestre comenzarán además visitas guiadas al Archivo Histórico para Centros Escolares de Secundaria y Bachillerato. Será los martes o jueves a las 10 horas previa solicitud en archivo.historico@merida.es. También se organizarán visitas guiadas los primeros jueves de cada mes a las 18 horas.

El archivo también programa el jueves 28, de octubre a las 19 horas, en la Rotonda la conferencia Emigrantes de Mérida a Hawai, 1913 a cargo de Manuel Trinidad Presidente del Club Universo Extremeño (CUEX)

“Vamos a poder acceder a todos los fondos documentales del archivo municipal a través de una web que se está ultimando” ha indicado Silvia Fernández.

Este nuevo servicio ( http//archivohistorico.merida.es) es el resultado del Proyecto de Digitalización, Conversión y Optimización de los Documentos e Imágenes Digitales del Archivo Histórico Municipal de Mérida, dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI de Mérida “Mérida Central”.