Nueva visita guiada por leyendas y mitos de Mérida por el Día de la Ruta Vía de la Plata

Mérida albergará este próximo domingo, 26 de septiembre, una nueva actividad dentro del programa del 'Día de la Ruta Vía de la Plata' para conmemorar una fecha simbólica para los municipios por los que atraviesa este histórico y atractivo itinerario como es el nacimiento de Marco Ulpio Trajano.

Así pues, por octavo año consecutivo, localidades de las cuatro comunidades autónomas por las que discurre la Ruta Vía de la Plata se han sumado a esta iniciativa añadiendo distintas propuestas a una programación de actividades abiertas a toda la ciudadanía.

En concreto, el programa incluye desde visitas y exposiciones virtuales hasta la celebración de talleres de distinta índole, rutas gastronómicas o conferencias que permiten dar a conocer este itinerario cultural e invitan a adentrarse en la riqueza del pasado histórico de esta calzada romana, así como en las tradiciones, historia y cultura de las cuatro comunidades autónomas y siete provincias por las que discurre.

En esta ocasión, la delegación de Turismo de Ayuntamiento de Mérida ha organizado dos visitas guiadas gratuitas de leyenda, mitos y creencias que envuelven a la bimilenaria ciudad de Mérida, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la primera de ellas se celebró el pasado domingo.

De este modo, para disfrutar de una visita guiada de leyendas, mitos y creencias de dos horas de duración, los interesados deberán inscribirse rellenando un formulario en www.turismomerida.org hasta completar el aforo. Se abrirá el plazo de inscripción para la visita este jueves, día 23, a las 9:00 horas. Para ello, el personal de la Delegación de Turismo contactará con los asistentes para citarlos en el Puente Romano a las 21:00 horas.

Tal y como informa el Consistorio emeritense en una nota de prensa, estas actividades se realizarán cumpliendo con las recomendaciones y las medidas de seguridad, protección e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19.

Cabe destacar que toda la información relativa a los actos de celebración del Día de la Ruta Vía de la Plata 2021 puede seguirse en redes sociales, con el hashtag #DíaDeLaRuta.

TRAJANO

Trajano nació el 18 de septiembre del año 53 d. C. en la ciudad de Itálica, a escasos kilómetros de Hispalis (Sevilla). No solo fue el primer emperador romano no procedente de la Península Itálica, sino también uno de los emperadores que confirió a esta calzada romana su forma definitiva y la dotó de infraestructura. Después de la vía Augusta, la calzada de la Ruta Vía de la Plata fue la segunda en importancia en la Hispania romana.

La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata fijó en 2014 el Día de la Ruta Vía de la Plata con el objetivo de valorizar uno de los conjuntos más interesantes de nuestro patrimonio histórico; e impulsar su recorrido como destino turístico.

De este modo, la Ruta Vía de la Plata es un itinerario cultural y turístico basado en una de las principales vías de comunicación del Imperio Romano durante su dominio de la península ibérica.

Discurre por el oeste de España atravesando 4 comunidades autónomas y 7 provincias en un eje sur-norte de casi 900 kilómetros que une la ciudad de Sevilla, en Andalucía, con la localidad de Gijón, en Asturias.

Su recorrido, que aún conserva en algunos tramos el trazado y pavimento original de las diferentes calzadas romanas que la conforman, cuenta con importantes vestigios arqueológicos, fruto del paso de diferentes culturas a lo largo de sus 2.000 años de historia, y un importante patrimonio cultural y artístico.

Finalmente, este itinerario es, también, un recorrido por la gastronomía española y por la riqueza ecológica y la variedad de paisajes que se pueden encontrar en la península ibérica.