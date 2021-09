Plataforma 8M pide en el Ayuntamiento Mérida que se cancele concierto de Plácido Domingo

Ep.

La Plataforma 8M de Mérida ha pedido que se cancele el concierto que el tenor Plácido Domingo ofrece el próximo 25 de septiembre en el Teatro Romano de la capital extremeña y, si no fuese posible, que se "tenga en cuenta qué clase de gente" se contrata con dinero público.

Una petición que se ha registrado en el Ayuntamiento de Mérida, y sobre la que la miembro de esta plataforma Izaskun Moral ha destacado que dicho tenor es "un abusador confeso" ya que "hay por lo menos 25 declaraciones de mujeres" que han dicho que "abusando de su poder ha querido tener relaciones sexuales con ellas" y -ha incidido- "él de hecho ha confesado" que "sí que es verdad".

"No entendemos cómo semejante personaje con dinero público viene aquí a cantar como si no pasara nada ¿no? Las mujeres estamos indignadas, creemos que no se tiene en cuenta los delitos que se cometen contra nosotras y que aquí 'ancha es Castilla'", ha lamentado en declaraciones a los medios este miércoles en Mérida antes de registrar la citada petición.

Por ello, ha hecho un "llamamiento a todas las mujeres a que hagan los registros en los ayuntamientos o de forma online" para que quede "registrada" su "protesta" y que no están "de acuerdo" con la celebración de dicho concierto.

"Lo que pedimos es, principalmente, que no cante, que esa persona no entre a Mérida, que no cante y luego, si esto sucediese, que, por lo menos en posteriores años se tenga en cuenta a ver qué clase de gente se trae con dinero público", ha detallado.

A este respecto, Moral ha indicado que aunque lo contrata una empresa privada, ésta está "financiada por el Ayuntamiento y por otras entidades públicas" de la que forman parte "todas y todos" los ciudadanos.

Finalmente, ha resaltado que el día del concierto harán una concentración al lado del Teatro Romano "para dejar constancia" de su "protesta" y de su "queja". "A ver si conseguimos pararlo", ha concluido.