Ayuntamiento Mérida recuerda obligatoriedad uso de mascarillas en atracciones y casetas

El Ayuntamiento de Mérida ha vuelto a insistir este viernes en su llamada a la responsabilidad ciudadana a la hora de cumplir las medidas de seguridad en la Feria de la ciudad, sobre todo con la obligatoriedad del uso de mascarillas en las atracciones y casetas.



Así pues, a través de una nota de prensa, incide en que la Feria 2021, que se celebra hasta este próximo domingo, 5 de septiembre, se desarrolla cumpliendo las medidas vigentes de seguridad, prevención y protección con respecto a la Covid-19, como aforo, distancia de seguridad, geles hidroalcohólicos, mascarillas y las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias.



Así pues, el conjunto de actividades está cubierto con un dispositivo especial de seguridad con efectivos de la Policía Local y Nacional. Además, participan en los distintos dispositivos Protección Civil, 112 y Cruz Roja.



En cuanto al horario de cierre de los establecimientos para la Feria, se ha fijado a las dos de la madrugada y los botellones son ilegales; y además no está permitido consumir alcohol en la vía pública, tal y como recuerda en una nota de prensa el Consistorio emeritense.



Tampoco se permiten las barras en la calle, el aforo de las casetas es del 50 por ciento; no podrá haber aglomeraciones en la calle; y se deberán respetar las distancias sociales, el uso de mascarillas y el resto de indicaciones de las autoridades sanitarias.



Al mismo tiempo, el recinto ferial cuenta con un itinerario recomendado de acceso al mismo con el fin de garantizar la seguridad, así mismo, se distribuye gel hidroalcohólico y recomienda el uso de la mascarilla, siendo éste obligatorio en casetas y atracciones.



Por su parte, la caseta municipal ofrece una programación diaria para todos los públicos a las que se podrá asistir hasta completar el aforo de la misma. De esta manera, actividades infantiles y orquestas (en las que no estará permitido el baile) protagonizarán las mismas.



En cuanto a la accesibilidad, el Programa Oficial se ha editado en Lectura Fácil y se cuenta con servicios adaptados.



PUNTO VIOLETA



Por otro lado, la Delegación Municipal de Igualdad de Género prosigue, durante la Feria de Mérida, con su campaña contra agresiones sexistas en lugares de ocio y periodos festivos que se viene llevando a cabo en los últimos años desde el Ayuntamiento.



De hecho, de cara a esta Feria se ha instalado un punto violeta en el que se ofrece información, folletos y merchandising existente dentro de la campaña "Mérida territorio de igualdad".



Por otra parte, el servicio de Transportes Urbanos ofrece un autobús cada hora con destino al recinto ferial. Este servicio especial se prolongará hasta el domingo 5 con un horario de 23:00 horas a 2:00 horas de la madrugada.



Realizará el mismo trayecto del autobús circular nocturno (búho) con paradas en Paseo de Roma, Palacio de Congresos, Calle Federico García Lorca, Avenida El Prado, Duque de Ahumada, Avda. Américas, Hospital, Avda. Constitución, Avda. Portugal, Calle Eugenio Hermoso, Avda. Lusitania, Plaza Escritores, Calle Octavio Augusto, Avda. Reina Sofía, Avda. Juan Carlos I, Calle Ausonio, Casa Herrera. Calle Buenavista, Calle Josefinas, Montealto, Calle Llanos de Olivenza, Avda. Vía de la Plata, Ronda de los Eméritos, Recinto ferial y Avda. Fernández López.



RECOGIDA DE BASURAS



De igual modo, para los días de Feria se adelanta el horario de recogida de basuras. Con el objetivo de que los operarios del servicio de limpieza puedan disfrutar de las mismas, el servicio de recogida de residuos urbanos se adelanta a las 17:30 horas desde el día 30 de agosto al 5 de septiembre.

Por ello, desde la delegación, se apela a la colaboración ciudadana de manera que no se depositen basuras en los contenedores después de las 17:30 horas para evitar molestias y malos olores.



Por otro lado, los servicios extraordinarios de limpieza incluyen una limpieza diaria del recinto ferial, además de dos recogidas de residuos sólidos, a las 7 y a las 17:30 horas en el periodo comprendido entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre.



Además, se procede a la limpieza y lavado, diario, de los contenedores del recinto ferial, así como dos baldeos diarios al recinto ferial y a las avenidas colindantes al mismo durante los días de Feria a las 12:00 y las 20:00 horas periodo en el que también se realizará un barrido diario a las avenidas colindantes en turnos de mañana y tarde.



Finalmente, se han colocado en torno a 40-45 contenedores de 800 litros residuos sólidos urbanos en el recinto ferial, además de evacuatorios.