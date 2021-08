Ana María Martínez y Xabier Anduaga acompañarán a Plácido Domingo en el 'Stone' en Mérida

El artista Plácido Domingo cantará con la soprano Ana María Martínez y el tenor Xabier Anduaga acompañados por la Orquesta Filarmónica de España, dirigida por Josep Caballé, en el Stone & Music Festival de Mérida, donde clausurará una sexta edición que ofrece en su programación un total de 15 actuaciones del 27 de agosto al 25 septiembre en el Teatro Romano.



En su cita en la capital extremeña, el reconocido cantante y director español brindará un repertorio, que se dará a conocer próximamente, con obras de referencia en el mundo de la ópera y la zarzuela junto a la soprano puertorriqueña y el tenor vasco, tras un nuevo éxito de público y crítica cosechado recientemente en el Starlite de Marbella, el concierto benéfico en Gyor (Hungría), la gala en el Arena di Verona, y en el Teatro Greco Antico di Taormina (Sicilia) con Rigoletto de Verdi donde recibió, junto al barítono italiano Leo Nucci, el Premio Bellini de Oro.



Domingo ha manifestado su emoción "por participar en la sexta edición del Stone & Music Festival, un festival joven que acoge muchos géneros musicales y está abierto a un público muy amplio".



El artista ha destacado que "llevar la música a un lugar tan sugestivo como el Teatro Romano de Mérida es una iniciativa maravillosa. Me encanta pensar que la ópera y la zarzuela se funden con el arte y con la historia de una ciudad, cuyo conjunto monumental fue declarado Patrimonio de la Humanidad, que tiene un corazón que late desde hace más de 2.000 años"; y ha declarado que espera "a todos el 25 de septiembre en Mérida".



Las entradas para este concierto en Mérida, con un 60 por ciento del aforo -sobre el permitido- ya vendido, se pueden conseguir a través de las webs oficiales del festival y también se podrán adquirir en la taquilla del Stone & Music Festival en su horario de apertura habitual, según informa la organización del certamen en una nota de prensa.



Tanto el de Plácido Domingo como el resto de los conciertos de Stone&Music Festival son accesibles para personas con discapacidad auditiva, que podrán servirse de un servicio gratuito, tanto de mochilas vibratorias como de bucles magnéticos, para disfrutar de los conciertos en las condiciones más óptimas.



Así, Stone&Music Festival da los primeros pasos para implementar un proyecto de accesibilidad sensorial que se ampliará en próximas ediciones con otras medidas de accesibilidad cognitiva con el objetivo de "asegurar que la difusión y promoción de la cultura musical se hace para todas las personas independientemente de sus capacidades. En definitiva, garantizar el acceso de las personas con diversidad funcional a la música en todas sus vertientes".



ACTUACIONES EN 62 AÑOS



Plácido Domingo (Madrid 1941), que ha interpretado más de 150 papeles en más de 4.000 actuaciones en 62 años como cantante de ópera profesional, es un referente mundial que ha registrado más de 100 grabaciones de óperas completas, compilaciones de arias y duettos con los que ha conseguido 12 premios Grammy, ha realizado más de 50 videos musicales y protagonizado tres largometrajes con las obras Carmen, La Traviata y Otello, señala en nota de prensa el Stone&Music de Mérida.



El tenor y barítono español ha actuado en los más prestigiosos auditorios y con las más relevantes orquestas de todo el mundo, con las que en su faceta como director ha dirigido más de 500 representaciones de ópera y conciertos sinfónicos. Algunos de los numerosos hitos que jalonan su carrera son la retransmisión de Tosca que protagonizó el cantante desde Roma y fue visto por más de mil millones de personas en 117 países, así como la formación de Los Tres Tenores en 1990 con José Carreras y Luciano Pavarotti actuando con enorme éxito en todo el mundo y acercando la ópera a millones de nuevos aficionados.



En 1993 fundó el concurso internacional de voces Operalia y colaboró en la creación de los programas de Artista Joven en Washington, Los Ángeles y Valencia. Asimismo, ha recibido multitud de premios, y doctorados honorarios como los de la Universidad de Oxford y Nueva York por su compromiso y contribución a la música y las artes, el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, la Orden de las Artes y las Letras y es Embajador Honorario del Patrimonio Mundial de España, entre otros reconocimientos.



MARTÍNEZ Y ANDUAGA



Asimismo, Ana María Martínez está considerada una de las sopranos más prominentes del panorama internacional, actúa en los teatros y salas de conciertos más importantes del mundo con un repertorio que abarca a los personajes más intrigantes y diversos de la ópera, cosechando el reconocimiento de la crítica por su lirismo, sensibilidad y elegante voz.



La cantante puertorriqueña ha actuado en varias giras con Plácido Domingo y entre los conciertos más destacados de esta fructífera colaboración artística se encuentran los celebrados en el Festival Ravinia, el Festival de Salzburgo con un programa de zarzuela grabado en vivo titulado Amor, vida de mi vida, una gala en el Teatro Real de Madrid con motivo del 70 aniversario del tenor y una actuación en la Casa Blanca, entre otras. Ganadora de un Premio Grammy, también ha cantado en numerosas giras internacionales con Andrea Bocelli, tenor que actúa en el Stone & Music Festival de Mérida el 18 de septiembre.



El joven tenor Xabier Anduaga fue seleccionado para formar parte de la Accademia Rossiniana con Alberto Zedda, donde debutó en la ópera internacional como Cavalier Belfiore de la ópera Il Viaggio a Reims ?en 2016. El donostiarra, que estudió en Musikene (Centro Superior de Música del País Vasco), debutó como Ramiro (La Cenerentola) en la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera y en el Teatro Rossini de Pesaro en la temporada 2016-17, y ha actuado en diversas óperas en Alemania, Argentina, Austria, China, España, Francia, Hungría, Italia, República Checa.



El Concurso Tenor Viñas, una de las competiciones más importantes del mundo de la ópera, el oratorio y el lied, donde recibió cinco premios y fue notablemente aclamado por el público y la crítica; así como ganar el Premio Zarzuela y el primer premio del Concurso de Canto Operalia en 2019, supusieron un gran impulso en su carrera.



JOSEP CABALLÉ Y LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE ESPAÑA



Asimismo, Josep Caballé Doménech dirigirá a la Orquesta Filarmónica de España en el concierto de Plácido Domingo del Stone & Music Festival. El director barcelonés es director musical de la Colorado Springs Philharmonic (EE UU) y director principal del Festival de Moritzburg (Alemania).



En España ha liderado formaciones como la Orquesta Nacional de España, RTVE, de Barcelona, Extremadura, Euskadi, Bilbao, Navarra, Galicia, Castilla y León, Tenerife y Granada. Reconocido por su trayectoria en el campo operístico, Caballé hizo su debut en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, dirigiendo Così fan tutte; y desde entonces ha dirigido importantes producciones entre las que destacan la de Luisa Fernanda en el Theater an der Wien, con Plácido Domingo, Tosca en Viena, el estreno mundial de la ópera La cabeza de Bautista en el Gran Teatro del Liceo, Carmen en la Semperoper de Dresde, Le nozze di Fígaro en la Komische Oper de Berlín.



La Orquesta Filarmónica de España es un proyecto profesional creado en Madrid en 2013 que centra su repertorio especialmente en la música española, con el objetivo de apoyarla y promoverla internacionalmente.



La incorporación de Plácido Domingo en la clausura de la edición 2021 del Stone & Music Festival completa un cartel que está formado por los siguientes artistas y fechas que actuarán en el Teatro Romano de Mérida: Raphael (27 de agosto), Vetusta Morla (28 de agosto), Pablo Alborán (29 de agosto), Amaral (3 de septiembre), Love of Lesbian (4 de septiembre), Estopa (8 de septiembre), Vanesa Martín (10 de septiembre), Camilo (11 y 12 de septiembre), Andrea Bocelli (18 de septiembre), José Luis Perales (19 y 20 de septiembre), Robe (23 de septiembre), God Save The Queen (24 de septiembre) y Plácido Domingo (25 de septiembre).