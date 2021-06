Osuna avanza que en julio se anunciará el nuevo proyecto para el Mercado de Calatrava

Ep

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha incluido el proyecto del Mercado de Calatrava entre los que no estarán finalizados en la presente legislatura, tras la "quiebra" de la empresa que ejecutaba su transformación en un espacio gourmet, y ha avanzado que el próximo mes de julio estará en disposición de anunciar el nuevo rumbo que se le pretende dar a este céntrico espacio de la ciudad.



Así lo ha avanzado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha hecho balance de los dos primeros años de la legislatura, la segunda en la que está al frente del consistorio emeritense.



Sobre el céntrico mercado de abastos, ha señalado que no descarta que su rehabilitación se retome dándole "un nuevo sentido" al espacio, que se definirá el próximo mes de julio.



Por otro lado, ha asegurado que los otros grandes proyectos de la legislatura estarán finalizados antes de que esta acabe, como la rehabilitación del teatro cine María Luisa, que va a ser "una realidad en breve", con el acceso de la Torre Albarrana, e incluso ha avanzado que espera en los dos primeros meses de 2022 ya se pueda celebrar alguna actividad en un espacio escénico que será "el más moderno de Extremadura".



Otros proyectos que concluirán a tiempo son la reforma del convento de Las Concepcionistas, la plataforma única de Félix Valverde Lillo, Arzobispo Mausona y Camilo José Cela o la reordenación de la Puerta de la Villa o la segunda fase del desdoblamiento de la carretera de El Prado. "Todo lo que teníamos previsto se va a poder cumplir de aquí a final de legislatura", ha aseverado.



De esta forma, ha señalado que no ha habido ningún proyecto que se haya "abandonado" a pesar de la pandemia, si bien reconoce que alguno se ha retrasado, por la ralentización que han sufrido muchos sectores, como el de la construcción, así como el que ha afectado a la propia administración.



En este punto, ha destacado los cambios introducidos en el ayuntamiento que han permitido que se haya "avanzado mucho" en la gestión telemática de procedimiento y en la atención a los ciudadanos.



Así, ha destacado entre los proyectos de esta legislatura de los que se siente más "satisfecho" el alumbrado de la Isla, el María Luisa y la transformación del centro, con la plataforma única.



COMERCIO Y HOSTELERÍA



Por otro lado, ha destacado las ayudas al comercio y la hostelería, con más de 1,2 millones de fondos del ayuntamiento, una cantidad que asegura no tiene "competencia" con otras administraciones, y que considera que han permitido que estos sectores se encuentren en una situación "mejor" que los de otras ciudades. "Aquí no ha habido cierre de tantos comercios y hostelería", ha asegurado.



Por todo ello, prevé que la economía de la ciudad viva una "recuperación más rápida de lo previsible", apoyada en un comportamiento del turismo que, ha reiterado, espera que ofrezca datos muy similares en el segundo semestre que a los obtenidos en 2019.



INDUSTRIA



Preguntado por el proyecto de la azucarera, ha asegurado que sigue habiendo interés por la empresa, si bien ha reconocido que sigue a la espera del proyecto, aunque "parece que ya va dando los pasos necesarios para instalarse".



"Tenían temas pendientes para resolver en materia energética, que siguen con los flecos", ha asegurado, por la información que recibe desde la Junta de Extremadura, que le confirman que "siguen con interés por instalarse".



Mas allá de la azucarera, ha asegurado que hay otras inversiones industriales "muy importantes", entre ellos el centro de gestión de Adif, y otras "muchas empresas" que han solicitado información para instalarse tanto en ExpacioMérida como en el Polígono Industrial El Prado.



En este punto ha enmarcado también las plantas solares que se instalarán en el término municipal, sobre las que ha señalado que se han recibido una quincena de solicitudes, y calcula que a mediado del 2022 estarán en marcha siete.



Por tanto, el primer edil emeritense tiene "buenas perspectivas de crecimiento económico y para el empleo", sobre el que ha señalado que espera cumplir con el objetivo de bajar del 19 por ciento al final de la legislatura.



Por otro lado, ha señalado que antes de que acabe este periodo y se celebren nuevas elecciones tampoco estará el nuevo Plan General Municipal, si bien ha señalado que se harán modificaciones puntuales en el actual para sacar más suelo para atender la demanda de las empresas del sector.



RELACIÓN CON LA OPOSICIÓN



Sobre su relación con el resto de partidos del ayuntamiento, con los que se comprometió en su toma de posesión a mantener un diálogo a pesar de la mayoría absoluta, ha agradecido su actitud durante toda la pandemia.



Así, asegura que ha mantenido un constante contacto con todos los portavoces, escuchando sus aportaciones e informando sobre la situación de la pandemia. "No tengo ninguna queja", ha aseverado.



Rodríguez Osuna, que ha calificado a la oposición de "respetuosa", sí le ha reprochado que no hayan realizado ni una sola aportación al último presupuesto municipal a pesar de tener en sus manos el borrador un mes antes.



Finalmente, ha señalado que una vez alcanzado el ecuador de la legislatura no se plantea ninguna remodelación en su equipo de gobierno, y sobre su continuidad una legislatura más, ha señalado que el anuncio se hará en el momento que corresponde, que ha situado en septiembre de 2022, siete meses antes de las elecciones.