Miembros Corporación Municipal Mérida guardan minuto de silencio contra violencia machista

La portavoz municipal del Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yáñez Quirós, miembros del equipo de gobierno local y parte de la Corporación Municipal se han sumado este lunes, día 14, a un minuto de silencio en la capital extremeña convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias en repulsa por la violencia machista y tras el último suceso de las niñas de Tenerife, así como por los 41 niños asesinados desde 2013.



En declaraciones a los medios tras el minuto de silencio, guardado a las puertas del consistorio emeritense, Yáñez ha reivindicado que "hay que seguir luchando contra la lacra social de la violencia machista"; y ha abogado también por "acompañar" a las asociaciones y a los juzgados que luchan frente a esta "lacra" y que "están ayudando permanentemente".



Al mismo tiempo, ha considerado "fundamental" la prevención y la información, así como la educación, ya que "sin la educación frente a la violencia machista vamos a tener que seguir teniendo estos minutos de silencio y teniendo que seguir reivindicando estas cuestiones", ha aseverado Carmen Yáñéz.



"No podemos dejar de lado que las administraciones tenemos la obligación de la prevención y tenemos también la obligación de acompañar a estas mujeres y de intermediar y de facilitarles las herramientas que están a su disposición y que debemos poner a su disposición por que así la ley nos da esa cobertura", ha defendido igualmente la portavoz del gobierno local emeritense.



"No se puede llamar de otra manera. La violencia contra la mujer, contra los hijos y las hijas, los niños y las niñas es violencia machista", ha espetado Yáñez, quien ha reivindicado que las administraciones tienen que seguir creando las herramientas y hacer "cumplir la ley" para que "dejemos poco a poco de tener que seguir teniendo estos asesinatos".



Al respecto, ha lamentado que este año se lleven 19 asesinatos y desde 2003 han sido asesinadas 1.096 mujeres "a manos de sus parejas, de sus maridos y también del entorno familiar y del entorno más íntimo", que es también según ha incidido "el entorno más difícil de detectar porque es donde no entramos las administraciones ni puede entrar la Policía a no ser que haya una denuncia".



En la misma línea, la portavoz municipal ha reivindicado también que "se tiene que acabar la violencia contra los niños y las niñas, contra los menores para hacer daño a sus madres, y para hacer daño a las mujeres, que es el único objetivo que buscan estos monstruos".