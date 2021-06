Obras Valverde Lillo, Camilo José Cela y Arzobispo Mausona arrancan segunda quincena junio

Las obras de plataforma única en las calles Félix Valverde Lillo, Camilo José Cela y Arzobispo Mausona comenzarán en la segunda quincena de junio.



En concreto, la empresa Imesapi, S.A. se ha adjudicado el contrato por importe de 1.436.151,07 euros (IVA incluido), de modo que una vez que se proceda a la formalización del contrato, previsto en las dos próximas semanas, se comenzará la ejecución de los trabajos previstos en la zona.



Así pues, la Junta Local de Gobierno ha aprobado esta adjudicación que tiene un plazo de ejecución de ocho meses, cofinanciada por el Plan Implementación Estrategia Urbana de Desarrollo sostenible (Estrategia DUSI). Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014 - 2020. Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).



En este sentido, la portavoz del Gobierno municipal, Carmen Yáñez, ha destacado que "en la actualidad estas calles tienen una tipología típica de calzada y aceras diferenciadas a distinto nivel, una anchura que no es uniforme y en algunas secciones incumplen la normativa de accesibilidad vigente".



Además, estas calles soportan un "elevado tránsito peatonal" debido a los edificios de la administración autonómica, a la afluencia turística a los yacimientos arqueológicos y a la situación del centro de la ciudad; por lo que es "razonable y justificado adoptar una tipología de circulación compartida para la vía con una plataforma única que favorezca el tránsito, comodidad y adaptabilidad al peatón frente al automóvil".



A su vez, Yáñez ha incidido en que de esta forma el gobierno municipal cumple su compromiso de "no dejar de hacer intervenciones en la ciudad durante toda la legislatura", de modo que este equipo de Gobierno "no espera al año de las elecciones para realizar obras en la ciudad", según informa el Consistorio emeritense en una nota de prensa.



Así, el pavimento a utilizar en acerados será de losas de granito y pavimentando la calzada con adoquines del mismo material. Se colocarán bordillos rectos de granito que harán de caz en los límites del ancho de vía reservado a la calzada, en ésta se eliminará la capa de rodadura existente siendo sustituida por un pavimento con adoquinado de granito.



La actuación a realizar contempla la sustitución de los imbornales existentes por nuevos dispositivos de drenaje de fundición dúctil, y está contemplada la sustitución de la red de abastecimiento en las calles afectadas, dada la antigüedad que presentan, su mal estado, material (fibrocemento) y la poca profundidad de la instalación.



De la misma forma, el proyecto incluye la limpieza e inspección del saneamiento mediante cámara video y circuito cerrado de TV de la red de saneamiento. Se incluye además una partida para la rehabilitación de las tuberías de saneamiento, además de una nueva instalación de alumbrado público.



Del mismo modo, se complementará la actuación con nuevo mobiliario urbano, como bancos y papeleras a lo largo de las tres calles. Por último, se retirarán los árboles existentes, trasplantándose a otras zonas y se procederá a realizar una nueva plantación con una nueva especie colocada a tresbolillo. Se dotará de riego por goteo para arbolado viario y automatizado.



Cabe recordar que este proyecto está incluido en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Edusi de Mérida, Mérida Central, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa operativo plurirregional de España 2014-2020".