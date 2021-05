Kutxi Romero, vocalista de Marea, ofrecerá en octubre un concierto en Mérida

Ep.



El vocalista del grupo de rock Marea, Kutxi Romero, ofrecerá el próximo 16 de octubre en el Palacio de Congresos de Mérida un concierto, dentro de su gira en solitario con su álbum 'No soy nadie' y con la que se tendrá la "ocasión muy rara" de ver a este artista que actúa en "grandes estadios" en un "plano más íntimo, más cercano".



Así lo ha subrayado el promotor de este concierto, David Corbacho, quien ha destacado que éste será el "único" concierto que Kutxi Romero ofrezca en Extremadura y "casi el último" de su gira en solitario donde hace "una música muy agradable, muy particular" pero "sigue siendo su esencia" y donde le caracteriza "su juego con el público".



Además, durante la rueda de prensa de presentación de este concierto, este miércoles en Mérida, Corbacho ha remarcado que "las normas se están cumpliendo para que se dé la seguridad necesaria", dada la situación actual, así como que "actualmente el aforo está en el 75 por ciento" aunque "está todo perfectamente hecho para que se pueda adaptar a posibles modificaciones" de las medidas o los aforos.



Cabe destacar que Kutxi Romero está protagonizando una gira de más de un centenar de conciertos en acústico por España y visitará Mérida con su álbum 'No soy de nadie', en el que presenta las canciones compuestas e interpretadas por él mismo aprovechando los descansos de su trabajo junto a Marea.



El show, en el que estará acompañado por las guitarras Juanito Lorente (Bocanada) y Pete (Cuatro Madres), repasa también alguno de los temas referentes de la banda navarra y muestra su particular versión de artistas admirados por él.



Las entradas para este concierto ya están a la venta desde el pasado sábado y de manera exclusiva en la web de La Ticketera a un precio de 18 euros en venta anticipada y también se podrán adquirir el mismo día del concierto a un precio de 24 euros en taquilla, aunque "es previsible que no llegue a la taquilla" porque la venta está siendo "continua y fluida", ha indicado Corbacho.