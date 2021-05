Vacunación masiva en el Área de Salud de Mérida este domingo para los nacidos en 1961

El Área de Salud de Mérida ha convocado a los nacidos en el año 1961 para nuevas vacunaciones masivas contra la Covid-19 este domingo, 9 de mayo, en la Institución Ferial de la capital autonómica (IFEME), así como en el Palacio del Vino de Almendralejo.



Así pues, los interesados no necesitan cita previa, si bien la vacunación no está indicada para personas que hayan pasado la Covid-19 en los últimos 6 meses, que tengan antecedentes de trasplantes, diálisis o enfermedades oncológicas en tratamiento activo.



Además, aquellas personas que ya hayan sido citadas por su centro de salud para la vacunación no será necesario que acudan al llamamiento masivo, al que acudirán respetando los horarios asignados en función de la localidad de residencia.



En concreto, en Almendralejo, entre las 9:00 y las 11:00 horas, están citados los residentes en Puebla de la Reina, Puebla del Prior, Villalba de los Barros, Villagonzalo, Hinojosa del Valle, Alange, La Zarza, Solana de los Barros, Hornachos, Ribera del Fresno, Aceuchal, Aldea de Cortegana y Aldea de Retamal.



Asimismo, entre las 11:00 y las 14:00 horas, será el turno de los vecinos de Villafranca de los Barros y la propia localidad de Almendralejo.



En el caso de Mérida, de 9:00 a 10:00 horas están citados los vecinos de Aljucén, Arroyo de San Serván, Calamonte, Carmonita, Cordobilla de Lácara, Cristina, Guareña, Don Álvaro, El Carrascalejo, y Esparragalejo.



Finalmente, de 10:00 a 12:30 horas están citados los emeritenses, y posteriormente, están llamados los residentes en La Garrovilla, La Nava de Santiago, Manchita, Mirandilla, San Pedro de Mérida, Torremejía, Trujillanos, Valdetorres y Valverde de Mérida.