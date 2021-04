Aprobado inicialmente el presupuesto de Mérida para 2021, con casi 53 millones de euros

Ep

La sesión plenaria se ha desarrollado telemáticamente a excepción del alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y los portavoces, que han estado presentes en el salón de plenos del consistorio emeritense.



La portavoz del equipo de gobierno y delegada de Hacienda, Carmen Yáñez, ha desgranado las líneas generales de las cuentas y ha explicado que la naturaleza de este presupuesto tiene la singularidad de que se incrementa un 4,57 por ciento, aunque los ingresos se han reducido por la bajada de tasas e impuestos para apoyar a las empresas más castigadas por la pandemia.



Así, el presupuesto de ingresos es superior al de gastos, tal y como establece el Ministerio de Hacienda al estar inmerso el consistorio en un plan de ajuste. Así, el de ingresos asciende a 53,3 millones de euros, con un saldo positivo de 359.000 euros, mientras que el de gasto es de 52,9 millones, 2,3 millones más con respecto al año anterior.



De la misma manera, ha apuntado que las cuentas para 2021 son superiores a las de 2020, aunque el gasto en el ejercicio pasado, gracias a la incorporación del remanente positivo y el superávit fue de casi 71 millones de euros.



La partida más significativa se concentra en el capítulo de personal, con 22,4 millones, casi un 42 por ciento del total, y en el que están incluidas las transferencias o subvenciones de otras administraciones y no los casi 800.000 euros de la transferencia que sigue realizando el ayuntamiento por el personal del conservatorio a la Junta.



El área de promoción industrial y comercio sube un 50,2 por ciento, un porcentaje en el que no están incluidas las ayudas al estímulo y el apoyo empresarial como medida frente a la Covid, mientras que la partida en turismo se incrementa un 12 por ciento.



Las políticas sociales también suben un 13 por ciento su cuantía, mientras que el capítulo de obras e infraestructuras está dotado con más de 5 millones, en donde no están incluidas las obras que realizarán otras administraciones.



La partida en cultura aumenta un 6 por ciento y la delegada de Hacienda ha valorado el "aumento sustancial" en las partidas de diversidad, cooperación, inmigración y ODS.



Por su parte, ha recalcado que las medidas frente a la pandemia que estaban en 2020 se siguen contemplando en 2021, con más de 1,7 millones, además de valorar que las ayudas a la hostelería y el turismo, con más 700.000 euros, pueden verse incrementadas por el resultado del remanente de tesorería.



Carmen Yáñez también ha expuesto que el equipo de gobierno ha reducido la deuda municipal desde 2015 en un 73 por ciento y desde enero de 2020 a abril de 2021 se ha reducido en más de 10 millones, estando actualmente en 21,5 millones.



Por ello, ha pedido el apoyo para unas cuentas que mejoran la recaudación y fiscalidad, reduce la deuda, paga "a tiempo" a los proveedores y aporta fondos para desarrollar políticas sociales, de apoyo a las empresas y a la promoción del empleo.



OPINIÓN DE LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN



En el turno de la oposición, la portavoz del PP, Pilar Nogales, ha criticado que los de 2021 de nuevo vuelven a ser unos presupuestos para medio año, aunque ha reconocido y agradecido que el estado de ingresos y gastos se hayan enviado a los grupos con "antelación".



Asimismo, ha criticado que son "continuistas" y presentan "pocas novedades", además de indicar que los ingresos son "poco creíbles", debido a que la situación de las empresas por la pandemia tendrán un "un claro reflejo" en las cuentas.



Además, ha lamentado que han desaparecido partidas como la de inversión en infraestructuras deportivas y que las partidas denominadas extraordinarias su montante es prácticamente el mismo, aunque ha valorado el aumento de las de hostelería y hotelería.



La 'popular' ha criticado también la disminución "considerable" de las ayudas de contingencias para familias vulnerables y ha valorado la recuperación del programa de atención a las familias, además de apostar por aportar una mayor cantidad para Fitur o aventurarse a acudir con un stand propio, además de lamentar que las cuentas se hayan "casi olvidado" de los jóvenes".



Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Andrés Humánez, ha expuesto que parecen que en 2021 cuadran algo "más holgadas" las cifras de ingresos y gastos.



Además, ha confiado en que se cumplan las previsiones de ingresos con un aumento respecto a las del año anterior por el "bien" de Mérida, mientras que ha expuesto que las inversiones previstas ascienden a más de 1,4 millones, que, en su opinión, "no es nada" para una ciudad de 60.000 habitantes.



También ha criticado que se presentan cifras genéricas y que le gustaría un presupuesto "con nombres y apellidos", además de apostar por que "siempre que sea posible" tener un "detalle" con los empresarios para aminorar los efectos de la pandemia y ha añadido que hay que invertir en la Mérida Patrimonio de la Humanidad pero también en una Mérida "moderna y tecnológica", así como en la digitalización de las administraciones públicas.



En el turno del Grupo Municipal Unidas por Mérida, el portavoz, Álvaro Vázquez, ha aseverado que Mérida es una ciudad "pobre" y el ayuntamiento tiene un presupuesto "pobre", ya que las cuentas, tras el abono de la partida para personal, alumbrado, recogida de residuos y otras partidas, se queda con un importe mínimo.



De esta forma, ha considerado que las capacidades de los ayuntamientos para cambiar la vida de los ciudadanos es "muy limitada", al tiempo que ha indicado que el presupuesto no es un "instrumento decisivo" aunque ha reconocido que sí se pueden hacer cosas.



También ha criticado que el gasto social en Mérida está por debajo del gasto medio nacional, además de añadir que una cosa es lo que pone en los presupuestos y luego lo que se ejecuta, por lo que ha instado a gastar todo lo que se presupueste.



Finalmente, el portavoz de VOX, Ángel Pelayo Gordillo, ha criticado que los presupuestos hayan llegado "tarde y mal", ya que se aprobarán de forma definitiva casi a mediados de año y habiendo gastado "casi la mitad", ha dicho.



El concejal de VOX también ha considerado que la situación económica es tan grave que hace que los ingresos sean "inciertos" y los gastos, en su opinión, no se ajusten a las "necesidades" de la ciudad, además de apuntar que el capítulo más importante, el de personal, tiene un gasto "desmesurado", mientras que el gasto social es "claramente insuficiente".



También ha lamentado que se cita poco al turismo en la memoria de las cuentas y ha mostrado su temor ante el hecho de que al final se realicen gastos no contemplados en los presupuestos, como se hizo también el pasado año, ha dicho.



INVERSIONES IMPORTANTES



En el turno final, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha tomado la palabra para responder a la portavoz del PP en relación a la sentencia de los taxis, además de destacar las principales líneas de actuación del presupuesto.



En este sentido, también ha considerado que la ciudad va a tener una recuperación económica "por encima" de la otras ciudades, ya que van a venir "importantes" inversiones a Expacio Mérida, sin contar con la Azucarera, ha dicho, que está pendiente de que solicite la licencia de actividad.



Por ello, ha considerado que no es todo "tan negativo" y ha indicado que hay "esperanza" para pensar que se va a producir esa recuperación "tan ansiada" y ha indicado que, aunque los presupuestos no son un "factor determinante", sí van a ayudar a cumplir los objetivos.