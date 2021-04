Policía Local Mérida interpone seis denuncias por celebrar reuniones con no convivientes

La Policía Local de Mérida ha interpuesto durante la pasada semana seis denuncias por celebrar reuniones con no convivientes, otras dos denuncias por no respetar el toque de queda, y tres denuncias por no cumplir con la obligatoriedad del uso de mascarillas.



Además, se ha interpuesto una denuncia por consumir en la barra de un bar y otra denuncia al responsable de un bar por incumplir las medidas Covid 19, según informa el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa, en la que señala que a estas denuncias hay que sumar las efectuadas por la Policía Nacional.



Cabe destacar que la Policía Local mantiene sus operativos en relación al cumplimiento de todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias de la región para frenar los contagios de Covid-19.



En ese sentido, el Ayuntamiento de Mérida recuerda que "la colaboración ciudadana y el respeto a las normas siguen siendo necesarios para hacer cumplir la normativa actual para frenar la pandemia", y además, la Policía Local está colaborando con el Centro 112 de Extremadura para el seguimiento y detención de aquellas personas que incumplen las cuarentenas.



Por otro lado, la Policía Local ha intervenido durante la pasada semana en cinco accidentes de tráfico, se interpusieron 30 denuncias de tráfico y hubo una denuncia por instalar veladores en la fachada de un edificio.



Ante esta situación, el delegado de Policía Local, Marco Antonio Guijarro, ha recordado la "importancia de respetar las medidas de prevención decretadas por las autoridades sanitarias", al tiempo que ha pedido a los vecinos que "estén al tanto de las sucesivas campañas de vacunación que se están desarrollando en las instalaciones de IFEME", concluye.