Empresarios comercio y turismo pueden pedir desde este martes ayudas Ayuntamiento Mérida

El Boletín Oficial de la Provincia de la Diputación de Badajoz (BOP) ha publicado este lunes las bases y la convocatoria para las ayudas del Plan Estímulo al Consumo y las ayudas destinadas a empresas turísticas de la ciudad.



Así pues, ambas ayudas, que se tramitarán a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Mérida, podrán solicitarse a partir de este martes, 2 de marzo y durante diez días.



En este sentido, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha señalado que las empresas y autónomos interesados podrán presentar sus solicitudes desde este martes y durante diez hábiles, y a partir de ahí se abren "otros diez o quince días para dar la resolución".



Por tanto, el primer edil emeritense ha confiado, en declaraciones este lunes a los medios de comunicación, "en torno a principios del mes de abril" ya se puedan enviar los bonos al consumo a los hogares emeritenses, "para que se puedan empezar a canjear esos bonos, y los empresarios a recibir esa ayuda directa".



El alcalde de Mérida ha recordado que se trata de ayudas de las que el ayuntamiento "va a anticipar el dinero", ya que "primero se les reintegra el dinero a los empresarios de los distintos sectores de la hostelería, el comercio y el turismo", y posteriormente, "después del 31 de agosto es cuando se hace la justificación por parte de las empresarios", ha señalados.



REQUISITOS A CUMPLIR



De esta forma, las empresas y autónomos que quieran acceder a las ayudas deberán cumplir una serie de requisitos como estar inscritos en el registro municipal 'DeMérida'; contar con licencia de apertura del establecimiento en vigor o copia de haber tramitado su solicitud, y tener su domicilio social y fiscal, además de desarrollar su actividad, en la capital extremeña.



El periodo subvencionable abarca desde este el 1 de marzo hasta el 31 de agosto de 2021, y los interesados tendrán un plazo de diez días hábiles, desde el siguiente a su publicación, para realizar su solicitud, según informa el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.



AYUDAS AL COMERCIO



Cabe destacar que el Plan de Estímulo al Comercio al Consumo contempla que el Ayuntamiento de Mérida distribuirá entre los hogares de la ciudad una serie de bonos al consumo que podrán canjearse en los distintos establecimientos en forma de descuento sobre la compra final.



Así, tendrán un valor único y total de 20 euros, cada establecimiento recibirá desde 2.000 a 4.500 euros en función del número de trabajadores.



De esta forma, la cuantía de las ayudas que se otorguen a los beneficiarios se determinará atendiendo a los criterios estipulados en las bases de la convocatoria no pudiendo superar los 2.000 euros por establecimiento para las ayudas destinadas a estimular el consumo en el comercio minorista, ni los 2.500 euros por establecimiento las ayudas al mantenimiento del empleo. Ambas ayudas son compatibles pero un mismo establecimiento no podrá superar un total de 4.500 euros.



En este sentido, destaca el Consistorio que el procedimiento de concesión de las ayudas, a las que el Ayuntamiento de Mérida va a destinar un presupuesto total de 490.000 euros, se efectuará en régimen de concesión por concurrencia competitiva.



Las ayudas tienen como objeto el "estímulo al comercio de la ciudad y el mantenimiento de puestos de trabajo que se realizarán por medio de los bonos al consumo", que podrán canjearse en los distintos establecimientos en forma de descuento sobre la compra final, con el fin de lograr una pronta recuperación de la actividad comercial.



AYUDAS AL TURISMO



Por su parte, en las ayudas al turismo, cada establecimiento recibirá desde 2.000 a 5.000 euros en función del número de trabajadores y hasta 2.000 euros en bonos de consumo en el caso de la hostelería.



Tienen como objetivo el mantenimiento del empleo de los establecimientos beneficiarios, así como el fomento del consumo mediante los denominados bonos-descuento, en el caso de la hostelería.



Así, el procedimiento de concesión de las ayudas, a las que el Ayuntamiento de Mérida va a destinar un presupuesto total de 740.000 euros, se efectuará en régimen de concesión por concurrencia competitiva.



En concreto, se establecen tres líneas de ayudas, la primera el estímulo de la hostelería y los comercios que prestan servicio de comidas en local o recoger, para "paliar la destrucción de empleo como consecuencia del cierre temporal de la actividad".



En ese sentido, se establece una ayuda para el mantenimiento de puestos de trabajo por un importe de hasta 5.000 euros por establecimiento con la contratación a jornada completa durante al menos un mes dentro del periodo subvencionable.



A estos efectos no se computarán los trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo ERTE, en la parte proporcional del tiempo que esté suspendido su contrato de trabajo.



Dentro de esta línea se incluyen los bonos consumo en la que, a cada establecimiento, se le otorgará un cupo de 100 bonos turísticos de 20 euros de descuento cada uno, destinada estimular el consumo en la hostelería, para la reapertura por el cese de la actividad debido a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.



Por su parte, la línea 2 contempla el estímulo a los alojamientos de la ciudad de Mérida, y establece una ayuda para el mantenimiento de puestos de trabajo por un importe de hasta cinco mil euros por establecimiento con la contratación a jornada completa durante al menos un mes dentro del periodo subvencionable.



La línea 3 se refiere agencias de viajes, guías turísticos y otras actividades relacionadas con el turismo en la ciudad, y establece una ayuda directa por establecimiento, persona física o jurídica que preste servicios turísticos de viajes, guías u otra actividad turística en la ciudad de Mérida para el mantenimiento de puestos de trabajo por un importe de hasta 5.000 euros por establecimiento con la contratación a jornada completa durante al menos un mes dentro del periodo subvencionable.



Para finalizar, destaca el Consistorio que la solicitud de las ayudas incluirá el número total de trabajadores a jornada completa incluido el autónomo y las jornadas parciales, y una vez concedida la ayuda no se podrá modificar dichos trabajadores aun cuando la empresa hubiera contratado más personal del recogido en la subvención.



Los solicitantes solo podrán presentar una única solicitud de ayudas que englobará todos los establecimientos asociados a la empresa, y la cuantía de la ayuda se sumará por cada establecimiento.



Cabe resaltar finalmente que la cuantía de las ayudas que se otorguen a los beneficiarios se determinará atendiendo a los criterios estipulados en las bases de la convocatoria no pudiendo superar los 2.000 euros por establecimiento para las ayudas destinadas a estimular el consumo, en el sector hostelero ni los 5.000 euros por establecimiento las ayudas al mantenimiento del empleo.