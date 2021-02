V Plan de Asfaltado de Mérida continúa esta semana con labores en las calles de Proserpina

Este Plan del Ayuntamiento de Mérida continúa esta semana con trabajos en las calles de la zona de Proserpina de la capital extremeña.

Dichas labores se iniciarán esta semana "siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan", y después de que ya han finalizado los trabajos de asfaltado en la barriada de San Antonio el pasado viernes.

En concreto, durante este lunes y martes, días 1 y 2, se va a intervenir en el asfaltado del Parque de Educación Vial, en la zona de la antigua Algodonera y, el miércoles, se comenzará a actuar en un total de 12 calles de Proserpina y el aparcamiento del Museo del Agua, según informa en nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.

Los trabajos en Proserpina se prolongarán desde el miércoles 3 de febrero hasta el viernes 12 de febrero por lo que se pide a los vecinos de la zona que respeten los itinerarios que se establezcan, motivados por el corte de las calles para su reparación.

En concreto, las calles en las que se va a actuar en Proserpina son, en este orden, C/ Virgo, C/ Piscis, C/ Acuario, C/ Grenoble, C/ Libra, C/ del Agua, C/ Columela (tramo C/ del Agua-C/ Jerez de los Caballeros), C/ Jerez de los Caballeros (tramos), C/ Montánchez (tramos inicio y fin), C/ Urogallo, C/ Coria (tramo Avda. Proserpina-C/ Jerez de los Caballeros), C/ Llerena, y Aparcamiento Museo del Agua.

Los trabajos están siendo llevados a cabo por la empresa Mercantil Olleta Torres S.L. por un importe de 435.815 euros IVA incluido y tienen prevista su finalización el 22 de febrero, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

La delegada de Urbanismo y Contrataciones del Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yáñez, destaca que el equipo de gobierno local desde la pasada legislatura, está llevando a cabo un plan anual de mejora en el asfaltado y capa de rodadura, "porque los trabajos de mejora de la ciudad deben hacerse de manera constante y no en el último año de la legislatura", cosa que, según ha incidido, el actual ejecutivo municipal está haciendo en todas sus actuaciones.

Los trabajos se centrarán en zonas de la ciudad cuyo asfaltado presenta una capa de rodadura envejecida con una perdida generalizada de material de granulometría fina y envejecimiento del ligante, apareciendo desperfectos que afectan a la permeabilidad, regularidad y rugosidad de la capa de rodadura, por lo que se han producido baches y pérdida de impermeabilidad.