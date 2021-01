Comité Huelga en Ambulancias Tenorio critica falta medidas en centro coordinador en Mérida

El Comité de Huelga en Ambulancias Tenorio ha criticado que no se hayan implantado medidas anticovid en el centro coordinador de ambulancias en Mérida y que actualmente la Covid-19 haya "entrado de lleno" en el mismo.

Así pues, "sin querer desvelar datos que son del dominio de Salud Pública lamentamos varios casos positivos en Covid-19 entre las personas trabajadoras que cada día organizan y gestionan los servicios de ambulancias de la región, por lo que si el cerco se amplía podría dejar bajo mínimos la gestión de este servicio esencial que es el de ambulancias", ha apuntado en una nota de prensa.

De esta forma, no ha sido hasta este pasado lunes, 18 de enero, cuando la empresa "parece haber articulado algunas medidas", test de Covid incluidos, a pesar de que los primeros positivos fueron desvelados hace unos días.

"Lo más seguro es que esta situación se esté dando gracias a que desde el comité de huelga hemos pedido ayuda al SES con objeto que de llame al orden a una empresa que sigue despreciando la salud y la integridad física de sus empleados al no haber implementado en el centro coordinador ni una sola medida anticovid desde el inicio de la pandemia", ha asegurado.

De esta forma, ha criticado que la limpieza "brilla por su ausencia", además de no haber gel hidroalcólico, ni ventilación y "no se toman medidas de turnicidad y control horario que limiten los contactos", por lo que el miembro del comité de huelga y delegado por el centro coordinador, Aureliano Brazo, ha considerado que es "un desastre" y que "estaba tardando en aparecer un foco".

Sin embargo, la Covid-19 no es el "único problema de salud" que afecta a las personas trabajadoras del centro coordinador, ya que la falta de medios para realizar su trabajo es "patente" y al "estrés por la falta de herramientas para realizar sus tareas se suma la tensión por la presión constante de los responsables de la empresa que les exigen cumplir con los servicios sí o sí".

"Sobre aquellos que no pueden realizarse les obligan a mentir a los pacientes diciendo que no pueden ser trasladados por la huelga cuando la realidad es que Tenorio tiene los talleres copados de ambulancias averiadas que no son sustituidas a pesar de que el contrato con el SES les obliga a ello", ha asegurado.

Además, ha recalcado que a las nuevas bajas por Covid se suman las ya existentes por trastornos derivados del estrés y la ansiedad, a lo que ha añadido que el problema de la falta de medidas anticovid no afecta sólo al centro coordinador pero la realidad es que "si el centro coordinador se detiene, se detiene todo el servicio", ha sentenciado.