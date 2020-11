PP presenta enmiendas a PGE para Museo Romano, Visigodo y aportación al Consorcio Mérida

Ep

El PP va a presentar enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para incrementar las partidas previstas por el Gobierno para el próximo año relativas a la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, la nueva sede de la colección Visigoda y la aportación estatal al Consorcio de la Ciudad Monumental.

Además, tal y como ha explicado este jueves en rueda de prensa el senador por Badajoz Francisco Javier Fragoso, también se presentarán otras cuatro enmiendas relativas a infraestructuras que afectan a la ciudad, como son el tren de alta velocidad Madrid-Lisboa, la línea de mercancías Mérida-Puertollano, la conexión con Sevilla-Huelva y la Autovía del Levante.

Todo ello ha sido cuantificado en 79 millones de euros en siete enmiendas para las que Fragoso, que ha comparecido acompañado por la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Mérida, Pilar Nogales, y el concejal José Pérez Garrido, ha solicitado el apoyo de los diputados del PSOE y Vox en el Congreso que, según ha dicho, no han presentado ni una sola propuesta de modificación a los presupuestos del Gobierno para la ciudad.

Unos presupuestos que, según el también alcalde de Badajoz, serán "una gran oportunidad perdida" para la ciudad y para toda la provincia, ya que, a pesar de incluir los 27.000 millones de euros del fondo de recuperación de la UE, reduce o desaparecen partidas destinadas a la ciudad en presupuestos anteriores, todo ello, ha dicho, con la con el silencio "cómplice" del alcalde, Antonio Rodríguez Osuna.

Este es el caso de la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano, que mientras que el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, señaló el pasado mes de julio que se licitarían las obras de la ampliación antes de que acabara el año, no solo no se ha producido sino que los 400.000 euros previstos para este 2020, y que no se han ejecutado, se han convertido en 50.000 para 2021.

Una cantidad con la que considera insuficiente para iniciar las obras y que, por tanto, estas volverán a retrasarse, por lo que el PP ha presentado una enmienda que contempla un incremento de las partidas hasta los 400.000 euros previstos ya para este año.

Con respecto a la Colección Visigoda, ha desaparecido la partida prevista para este proyecto en los PGE para 2021, por lo que el PP ha presentado una enmienda con la que pretende dotar el proyecto con 250.000 euros.

Asimismo, y siguiendo la línea emprendida por el propio ayuntamiento que ha aprobado un incremento de su aportación al Consorcio de la Ciudad Monumental para paliar la caída de ingresos motivada por el descenso del turismo, el PP ha presentado una enmienda en la que reclama un incremento del 50% de la aportación actual del Estado. Así, si ahora le corresponden 80.000 euros, los 'populares' solicitan que esta cuantía se eleve a 120.000 euros.

Fragoso ha avanzado además que el PP regional hará lo propio con la aportación de la Junta en la tramitación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma en la Asamblea de Extremadura.

Por otro lado, ha detallado otras cuatro enmiendas que afectan a infraestructuras de las que se beneficiaría Mérida y el conjunto de la provincia. Por un lado, solicita en una enmienda 55 millones de euros más para la línea de alta velocidad ferroviaria Madrid-Mérida-Lisboa.

Igualmente, ha registrado una enmienda por valor de 10 millones de euros para la construcción de la Autovía del Levante por Ciudad Real, la misma cantidad que para la línea Mérida-Puertollano que permita mejorar el transporte de mercancías; y 3,3 millones en otra enmienda para la salida hacia el Puerto de Huelva por la línea de Los Rosales-Sevilla.

Por su parte, la portavoz 'popular' en el ayuntamiento ha instado al alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, a que pida a los diputado de su partido que apoyen las enmiendas del PP en apoyo de la ciudad, ya que "no han considerado oportuno luchar por Mérida", durante la tramitación de los PGE, al no haber presentado ni una sola enmienda.