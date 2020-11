Ayuntamiento Mérida inicia expediente sancionador a Larry Smith sobre Mercado Calatrava

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mérida ha aprobado el inicio de un nuevo expediente sancionador a la Empresa Larry Smith, adjudicataria de la concesión de la obra pública para la redacción de proyecto de reforma y explotación del Mercado de Calatrava por "incumplimiento de las obligaciones contractuales".



En concreto, se trata de una sanción por incumplimiento parcial de las fases de obra especificadas en el planing de obra aportado por la adjudicataria en el concurso y que forma parte del contrato.

La empresa tenía que haber iniciado los trabajos en las cubiertas, revestimientos y falsos techos, así como la fontanería, climatización y calefacción el pasado 22 de junio.



El 22 de julio, debían haberse iniciado los trabajos de telecomunicaciones y gestión y, al mes siguiente, la pavimentación e instalaciones de protección.

Por último, el 22 de octubre, debían haberse iniciado los trabajos de carpintería y cerrajería, instalaciones de gas natural, punturas, vidrios, etc. No llegándose a iniciar, a día de hoy, ninguno de los trabajos.



Por ello, se inicia un expediente sancionador a la mercantil Larry Smith S.A. por "incumplir sus obligaciones" al no llevar a cabo las obligaciones relativas al comienzo y ejecución en plazo total o parcial de las obras. La infracción administrativa está tipificada como sanción grave con multa de hasta 16.910,40 euros, que supone el 20% sobre el canon tipo de la licitación.



La empresa tiene un plazo de cinco días naturales para presentar alegaciones y proponer pruebas con los medios de que pretendan valerse, en caso de que no se presenten alegaciones, se considerará la propuesta de resolución.