Los hosteleros de Mérida reclaman con una caravana de coches menos impuestos

Más de un centenar de vehículos, entre coches particulares, furgonetas de reparto de proveedores e incluso camiones, han recorrido este miércoles las calles más céntricas de Mérida para reclamar medidas para el sector de la hostelería que les permita afrontar los pagos ante la caída de los ingresos motivada por las restricciones impuestas en la lucha contra la pandemia.



Una movilización que llega tras la concentración del pasado 29 de octubre, en la que vuelven a reivindicar a las administraciones públicas una reducción de sus gastos fijos al mismo nivel que se rebajan sus aforos y, por tanto, sus ingresos.



"Ayuda de dinero no queremos. Si trabajamos al 50%, que nos reduzcan los impuestos al 50 por ciento", señala Vanessa Magan Arroyo, del café-bar Las Niñas, quien lamenta que este mes "encima" les hayan subido la cuota de autónomos. "Se están riendo en nuestra cara", ha espetado.



Y es que su tabla de reivindicaciones se resumen en una reducción de las cuotas de autónomos, de la seguridad social, de las retenciones de los alquileres, así como alguna medida como una moratoria de las facturas del suministro eléctrico, entre otras, al menos en la misma proporción en la que se reducen sus aforos.



"Estamos un poco peor", señala Ani Amonian, de Café Joplin, dos semanas después de la primera protesta, en la que lamenta que no les escuchen o les ignoren. "Después del fin de mes con todos los pagos y además nos han subido el autónomos... hay gente pensando en cerrar las empresas, y nosotros estamos planteando un traspaso", ha señalado, lo cual se traducirá en que "se va a quedar muchísima gente en la calle, y más nosotros los autónomos que no tenemos ni siquiera paro".



Los hosteleros han pasado en su recorrido por la Presidencia de la Junta, donde han entregado un escrito dirigido al jefe del Ejecutivo regional Guillermo Fernández Vara.



Con esta protesta esperan recabar la atención de las administraciones públicas, ya que se siente "abandonados", según indica otro hostelero, que regenta entre otros establecimientos un bar de copas, el Amazónico. "Exigimos pagar menos impuestos y una ayuda para poder sobrevivir estos meses", ha señalado.

PETICIONES

En concreto, en el escrito trasladado al presidente de la Junta, el colectivo reclama pagar el 40% de la seguridad social, de la cuota de autónomo, retención de los alquileres y de la retención de los trabajadores.

Asimismo, que las facturas de suministros y tasas municipales sean ponderadas y subvencionadas por la autoridad competente en la cuantía que puedan hacer los negocios "viables una vez superada la excepcionalidad de esta situación".

En su tercer punto, reclaman una prórroga de la carencia de los prestamos ICO instrumentados por un plazo de 3 años; en cuarto lugar, la anulación de las tasas de las terrazas y dar más facilidades en la licencia de veladores de los establecimientos.

El siguiente punto es una moratoria para el pago de los alquileres y de las hipotecas, tanto de los locales como de las viviendas de los autónomos, además de ayudas directas para el pago de los arrendamientos de los establecimientos afectados.

También ayudas económicas para el ocio nocturno, que se ha visto "especialmente castigado" en esta situación de pandemia por lo que solicitan "atención urgente" para el sector.

Además, piden que se agilicen los pagos de las ayudas comprometidas como consecuencia de la primera ola a nivel autonómico y estatal; y que los autónomos que tengan que guardar cuarentena o estén afectados por Covid-19 tengan una bonificación del 100% de la cuota desde primer día de la baja.