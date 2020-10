La Policía Local de Mérida vigilará entornos naturales como la Casa de Campo en el Puente

La Policía Local de Mérida, en colaboración con la Policía Nacional, pondrá en marcha durante los próximos días un dispositivo especial de control en espacios naturales, como la Casa de Campo, para garantizar que se cumplan las normas para frenar los contagios de coronavirus.



Así lo ha avanzado este jueves el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, quien ha resaltado que el objetivo de este dispositivo especial es "evitar que se incumplan las normas de aforo, higiénico sanitarias y de seguridad" en zonas de esparcimiento tradicionales durante estos días en los que se celebra la tradicional 'Chaquetilla'.



"Debemos cumplir con rigor todas las normas y ser responsables en su cumplimiento. No podemos irnos de campo o barbacoa incumpliendo las normas o relajando las medidas porque no controlaremos la expansión del virus en Mérida", ha aseverado el máximo regidor de la capital extremeña.



Por ello, espacios como Proserpina, La Tijera, Casa de Campo, Cornalvo y todas las márgenes del río Guadiana serán controladas por Policía para evitar reuniones no permitidas y el incumplimiento de las normas higiénico sanitarias y de seguridad aplicadas por Salud Pública "y que son de obligado cumplimiento", según informa el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.



"Todos sabemos que en este puente hay mucha gente que vive la Chaquetilla en los campos y espacios naturales, pero debo advertir que habrá especial vigilancia para que se cumplan las normas establecidas", ha subrayado Rodríguez Osuna.



GUARDAR LAS CUARENTENAS

Por otra parte, el alcalde de Mérida ha recordado que es "básico para frenar los contagios" de Covid-19 que los ciudadanos guarden las cuarentenas que están estipuladas, ya que "no vale ninguna excusa para no aplicarlas".



Por este motivo, y en coordinación con la Consejería de Sanidad, se está trabajando para que Policía Nacional y Policía Local puedan realizar un control estrecho del cumplimiento de las cuarentenas y confinamientos personales.



Por tanto, a su entender, "no vale la excusa de que tengo que salir de casa por algún motivo o por cuestiones laborales, porque guardar las cuarentenas es básico para frenar los contagios de coronavirus", ha concluido.