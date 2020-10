Inaugurada la pista de atletismo del Complejo Diocles de Mérida tras sus obras de mejora

La pista de atletismo del Complejo Diocles de Mérida ha quedado inaugurada este jueves tras las obras de mejora y acondicionamiento que se han llevado a cabo, y que le permitirá ser homologada para celebrar competiciones nacionales e internacionales. Precisamente, para ello, por parte de los técnicos de la Federación Extremeña de Atletismo se van a realizar las pertinentes mediciones en los próximos días.



Así pues, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, han visitado las instalaciones, una vez han finalizado las actuaciones acometidas que ha llevado a cabo la empresa Agorasport S.A. por un importe de 544.000 euros, de los cuales 364.310,31 han sido financiados por la Institución provincial, y el resto por el Ayuntamiento emeritense.



Además, para completar este proyecto, se hizo una mejora en el contrato de licitación por un importe de 54.450 euros para terminar de dotar de material y equipamiento la instalación y así poder acoger competiciones de carácter internacional, mientras que por otra parte, el Consistorio adjudicó a la empresa IMESAPI, la construcción de un almacén de materiales, por un importe de 68.605 euros procedentes de las Inversiones Financieramente Sostenibles.



Así, durante su intervención, el primer edil emeritense ha destacado que con esta actuación "se pone fin, de esta manera a la reclamación histórica de los tres clubes de atletismo de la ciudad, Atletas Populares, Club Atletismo Mitreo y Club Atletismo Mérida, que necesitaban una instalación acorde a sus resultados y necesidades".



"Una obra muy importante que pone en valor estas instalaciones y que complementa las distintas disciplinas del Atletismo" ha destacado el máximo regidor de la capital extremeña, ya que pueden realizarse entrenamientos y competiciones de Atletismo, lanzamiento de peso, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco, salto con pértiga, triple salto, salto de altura, salto de longitud, al menos más de 20 disciplinas relacionadas con el atletismo.



MATERIALES DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Por su parte, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha destacado el uso de "materiales de última generación que podemos ver en grandes competiciones internacionales, por lo que hoy Mérida y Extremadura se ponen en la Primera División del Atletismo".



Igualmente, Gallardo ha resaltado la importancia de que haya tres clubes de atletismo en la ciudad "y la constancia y perseverancia del alcalde para que Mérida tuviera unas instalaciones como estas", ya que según ha explicado, cuando Rodríguez Osuna pidió las instalaciones, "no sólo las pidió para Mérida, sino para otras poblaciones que no tenían capacidad de mantener unas instalaciones de este tipo y que, por proximidad, pueden utilizar las de Mérida".



Por tanto, las nuevas instalaciones, que abrirán el martes, contarán con personal municipal de conserjería, y estará abierta al público de lunes a viernes de 16:00 a 23:00 horas, según informa el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.



No obstante, el propósito del Consistorio es que, en breve, la pista esté abierta de lunes a sábado de 8:00 a 23:00 horas, y los domingo de 8:00 a 15:00 horas, con un precio por uso que será de 0,55 céntimos de euro y el abono anual es de 33,05 euros.



CARACTERÍSTICAS DE LA PISTA DE ATLETISMO



En concreto, cabe destacar que esta pista de atletismo tiene ocho calles con ría interior y con doble calle paralela para saltos de longitud en el exterior de la pista. Así mismo, lleva dos semicírculos pavimentados, además de todas las instalaciones necesarias para la realización del resto de deportes.



Consta de dos fosos, seis tablas, pasillo de pértiga con dos cajetines y salto de altura de media luna, así como dos círculos de lanzamiento de peso, uno de disco, uno de martillo, una jaula y un pasillo de jabalina.



La nueva pista tiene un radio de 36,50 metros, cuerda de 400,00 metros y tangente 84,39 metros, mientras que el pavimento diseñado para esta pista, cumple los requisitos de la Federación Internacional de Atletismo para la homologación de una instalación como CLASE I IAAF, certificado IAAF S-99-0006.



Además, la pista y toda la superficie pavimentada con material sintético llevarán, en su perímetro, una barandilla metálica formada por pasamano de tubo metálico.



INSTALACIONES PARA COMPETICIONES



Por ello, con esta actuación, el equipo de Gobierno reafirma que "ha cumplido su objetivo de recuperar esas instalaciones deportivas que estaban deterioradas", haciendo inversiones en el deporte base para que estén acondicionadas y puedan celebrar competiciones de todo tipo, nacionales e internacionales, además de las oficiales que benefician a los clubes de la ciudad y nos dan una proyección importante para la ciudad, señala el Consistorio.



Cabe recordar que el Club Atletismo Mitreo, compite en categoría nacional y regional, cosechando grandes resultados en las últimas pruebas, y cuya presidenta, Sole Diez, ha destacado que hoy cumplen "un sueño", ya que llevan "muchísimos años demandando tener unas instalaciones homologadas para hacer competiciones nacionales e internacionales" al tiempo que ha agradecido su agradecimiento, tanto personal y como Club "por haber hecho posible que estas pistas estén en Mérida para toda Extremadura".



Y es que estas pistas no solo serán para los entrenamientos de los clubes de la ciudad, sino también las Escuelas Municipales de Atletismo, y Multideporte, así como particulares que quieran practicar su deporte favorito o prepararse pruebas físicas para diferentes oposiciones.



En ese sentido, el secretario del Club Atletismo Mérida, Ignacio Redondo, ha agradecido a las instituciones la sensibilidad para "llevar adelante estas instalaciones", que aprovecharán "para ofrecerles este deporte que puede hacer mucho por ellos, es una oportunidad muy buena de llevar el atletismo a lo más alto".



En lo que a inversiones en materia deportiva se refiere, el ayuntamiento ha destacado que en los últimos cinco años se han construido tres campos de césped artificial, pistas de tenis, cambio de pavimento del pabellón Diocles, cambio del pavimento a parqué en el Pabellón Guadiana y se han licitado las obras para la mejora del pabellón de la antigua, las de mejoras de la instalación de La Corchera, así como actuaciones de mejora de eficiencia energética de las instalaciones deportivas, mejoras en la Piscina Climatizada de La Argentina y la construcción de una nueva piscina en la Zona Norte.



En definitiva, todo esto son, a juicio del equipo de Gobierno, "ejemplos claros del compromiso que tiene" con el deporte base, y que llevarán a cabo hasta final de legislatura, concluye la nota.