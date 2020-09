Isabel Flores expone en Mérida la instalación pictórica 'Pattern Reveal'

La artista extremeña Isabel Flores expone en la Sala Santa Clara de Mérida la instalación pictórica titulada 'Pattern Reveal', con una pintura que no se contempla de una manera tradicional, sino que "empuja a observar las dos caras del soporte y a buscar diferentes ángulos, invitando a transitar por ella".



La muestra, que puede visitarse en esta sala emeritense hasta el 27 de noviembre, ha sido inaugurada este martes, además por la autora, por la secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, y el director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Félix Palma, entre otros.

En el acto,, García Cabezas ha afirmado que “la cultura es un bien de primera necesidad”, defendiendo la importancia de no suspender la actividad cultural y que ésta se desarrolle siempre cumpliendo con los protocolos de seguridad e higiene marcados desde Sanidad.

“Tenemos a nuestro alcance todas las medidas de seguridad para hacer de la cultura un espacio seguro”, ha reseñado, reiterando la apuesta decidida de la Junta de Extremadura “con todas y cada una de las representaciones de la cultura”.

ISABEL FLORES

Nacida en Hornachos (Badajoz) en 1989, Isabel Flores recibe su formación académica entre las Facultades de Bellas Artes de Sevilla, La Laguna, Tenerife y la Universidad Mimar Sinan Güzel Sanatlar de Estambul, Turquía.

Tras licenciarse, cursa el Máster en Arte Contemporáneo, Creación e Investigación en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra y se traslada a Berlín, donde reside hasta establecerse en Madrid en 2016.

Su obra ha sido mostrada en festivales de arte como DINAMO (Piornal, Cáceres, 2018), MULAFEST en Femenino (IFEMA, Madrid, 2018), C.A.L.L.E Lavapiés (Madrid, 2018/17), Franqueados -museo efímero- (Madrid, 2018), y exposiciones como las colectivas “Das Blaue von Himmel versprechen -to promise the moon-“ (Berlín, 2015) o “Eso sigue su curso en el Museo de Pontevedra” (2014) e individuales como “Ad Infinitum” (Belleartes, Cáceres, 2019) o “Pattern to Abstraction” (Art Mustagn, 2019).

En 2018, Isabel recibía los Premios Quinta por la exposición “Retorno en Azul” expuesta en la Sala de la Quinta del Sordo (Madrid) y las Ayudas a Artistas Visuales de la Junta de Extremadura.

En 2019, fue la artista seleccionada por Art Mustang para la Beca Puenting (Mustang, Elche). En 2020, ha sido seleccionada para exponer en Hybrid Art Fair durante la semana del arte de Madrid.

Actualmente, continúa su formación en el programa de Doctorado en Creación e Investigación en Arte Contemporáneo de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra en la línea: “La pintura en el campo expandido. Aperturas y derivas de la pintura contemporánea” a la vez que continúa desarrollando su proyecto artístico.

El trabajo de Isabel Flores se centra en el ornamento, entendido como forma que se repite indefinidamente, para crear espacios envolventes en los que la pintura sale de los límites del bastidor para cubrir muros y otras instalaciones pictóricas de gran formato, alterando la visión tradicional del espectador sobre la pintura.

Del ornamento le interesa la variación, la evolución de la forma que conduce a la abstracción a partir de la modificación y del error. Este elemento, además de medio expansivo para la pintura, le sirve para conectar con otros conceptos como la abstracción o la multiculturalidad, teniendo en cuenta que el ornamento, tanto geométrico como floral, ha estado y está presente en todas las culturas del mundo.

Y, su fuerte componente decorativo, por otro lado, cuestiona los límites entre “alto” y “bajo” arte o entre Arte y artesanía.