Aplazado al 3 de septiembre de 2021 el concierto de Amaral en Stone&Music Festival Mérida

El concierto que Amaral iba a ofrecer en el marco del 'Stone&Music Festival' de Mérida el próximo 4 de septiembre queda finalmente aplazado al viernes 3 de septiembre de 2021.



Así pues, tal y como anunció el director del certamen, Carlos Lobo, y teniendo en cuenta que las entradas para este concierto estaban agotadas desde hace meses, la dirección abrió un plazo de devolución voluntaria con el objetivo de disminuir el aforo y poder aumentar la distancia social entre los asistentes.



Sin embargo, el "reducido número" de entradas devueltas impide que se pueda llevar a cabo el concierto manteniendo la distancia aconsejada por las autoridades sanitarias y garantizar la seguridad, un aspecto "prioritario tanto para el grupo como para la dirección" del evento.



"No ha sido posible. Había muchas ganar de ver a Amaral en el impresionante marco del Teatro Romano y las entradas que se han devuelto no han logrado cumplir con el aforo recomendado por Sanidad. Por tanto, y como me comprometí, el concierto se aplaza para la edición de 2021", ha explicado Lobo.



Por este motivo, el concierto de Amaral, enmarcado en la Gira Salto al Color y con la banda al completo, se celebrará el 3 de septiembre de 2021, según ha informado el 'Stone&Music Festival' en una nota de prensa.



De este modo, las entradas compradas en los puntos oficiales de Progevents serán válidas para la nueva fecha sin necesidad de hacer ningún tipo de gestión.



No obstante, quien prefiera solicitar la devolución, podrá hacerlo desde este mismo viernes y durante los próximos 14 días, según marca el Real decreto Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.



Para solicitar la devolución online se deberá enviar un email al correo electrónico de Progevents Entradas con el asunto devolución entradas Amaral, indicando nombre, apellidos, DNI y localizador en el cuerpo del correo. Las entradas comenzarán a reintegrarse en las cuentas de los compradores una vez finalizado el plazo de devolución.



Por su parte, quienes hayan adquiridos sus tickets en la taquilla física contarán con el mismo plazo para solicitar la devolución. La taquilla, está abierta en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 de lunes a viernes y de 10:00 a 14:00 horas los sábados.



En este caso, es imprescindible aportar las entradas y además de éstas, la copia del ticket de compra y la tarjeta si el pago se realizó con este método.



RESTO DE CONCIERTOS



Por lo que respecta al resto de conciertos anunciados para este 2020, el proceso de devolución de entradas ha arrojado como resultado que, en todos los casos, se haya cumplido el objetivo de reducción de aforo propuesto, por lo que todos ellos se celebrarán en las fechas previstas y cumpliendo con todas las medidas de seguridad impuestas por la nueva normalidad.



En este sentido, aún es posible, incluso comprar algo más de un centenar de entradas para los conciertos de Pastora Soler o Los Secretos.



Por último, la dirección de 'Stone&Music' ha informado que se está trabajando actualmente en la revisión y reorganización de la sala, concluye la nota.