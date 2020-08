Inician en próximos días licitaciones mejoras barrios e instalaciones deportivas en Mérida

Las licitaciones para invertir 1,3 millones de euros para mejoras en barriadas e instalaciones deportivas de Mérida comenzarán en los próximos días



Concretamente, el Pleno municipal, celebrado el pasado 7 de julio, aprobó las modificaciones presupuestarias para que, gracias al remanente positivo de tesorería, puedan llevarse a cabo "importantes actuaciones" de mejoras y obras en toda la ciudad, que superan los 1,3 millones de euros y que permitirán atender las demandas de los vecinos.



Así pues, la portavoz de equipo de Gobierno, Carmen Yáñez, ha explicado que estas actuaciones son posibles gracias al esfuerzo y trabajo de gestión económica del Ayuntamiento, que obtuvo, nuevamente, en 2019 superávit económico en sus cuentas.



Por lo tanto, estas mejoras se realizarán gracias al remanente positivo del ejercicio 2019, según ha informado este lunes el Consistorio emeritense en una nota de prensa.



La mayoría de inversiones está destinada a las mejoras en varios barrios de la ciudad. Entre ellas destaca la renovación de la capa de rodadura en calles con pavimento muy deteriorado y de gran tránsito de vehículos.



Las obras contemplan la nueva capa de rodadura con aglomerado asfáltico y la pintura de señalización posterior y se intervendrá en varias calles de la Zona Sur, San Antonio, Zona Centro, Proserpina, Polígono Nueva Ciudad, Zona Este y Zona Norte.



Para estas mejoras se destina un presupuesto de 601.125,43 euros, detalla el Consistorio emeritense.



MEJORAS ZONAS DEPORTIVAS



Asimismo, entre las obras que se van a llevar a cabo en las instalaciones deportivas de la ciudad, se encuentra la urbanización de la zona deportiva de La Corchera.



Con una inversión superior a los 149.000 euros se va a terminar y adecuar las pistas deportivas existentes para su correcto uso, "con dotación de graderío en taludes de tierra, pavimentación y mobiliario pistas pequeñas y conservación y pavimentación de las zonas de tierra, urbanizándose con encauzamiento de aguas", ha especificado Yáñez.



Además, se mejorará la cubierta y el pavimento interior de la pistadeportiva de La Antigua, con el reforzamiento y aislamiento de la cubierta y cerramiento de chapa vertical, de chapa simple, "que se encuentra muy deteriorado y con abundantes goteras y entrada de agua exterior", ha afirmado la portavoz.



También se pretende cambiar el pavimento de la pista deportiva,desgastado con el uso "y no reuniendo las condiciones adecuadas para lapráctica del deporte con seguridad", asevera Yáñez quien aclara que esta"importante mejora" tendrá un presupuesto de 215.491 euros.



DESCENDEDERO Y PARADAS DE AUTOBÚS



Por otro lado, también se contemplan las obras de adecuación del descendedero del Puente Romano. "Se trata de una intervención necesaria para garantizar la pervivencia de este bien, con obras de conservación y restauración de urgencia en un tramo muy deteriorado y que ha sufrido importantes desprendimientos y dificultad del tránsito peatonal", ha afirmado Yáñez, quien ha aclarado que las mejoras en este lugar se realizarán con el asesoramiento técnico del Consorcio de la Ciudad Monumental. Para esta mejora se invertirán 46.007,37 euros.



A su vez, y completando las mejoras en la pista deportiva del Diocles aprobada el año pasado por el equipo de gobierno, se van a destinar 84.950 euros en la construcción de un almacén para materiales de dicha instalación.



Así, se licitarán las obras necesarias para la construcción de una nave almacén dentro de la zona deportiva del Diocles, para el almacenaje de todo el mobiliario del atletismo cuando no esté usándose.



También se aprueba la inversión de 168.000 euros para las reformas estructurales necesarias en la depuradora municipal. "Una importante intervención que mejorará el servicio para todas y todos los ciudadanos y que se centrarán en obras de mantenimiento fundamentales para mantener la calidad del servicio del agua", ha aseverado Yáñez.



Por otra parte, se contempla el acondicionamiento y las mejoras en las paradas de autobús urbano de la ciudad. "Se van a adaptar las paradas de autobuses para la accesibilidad de los usuarios una vez que se han realizado las modificaciones de las diferentes líneas y hemos detectado la necesidad de paradas adecuadas en los puntos establecidos", ha explicado la portavoz. Para estas mejoras se destinarán 36.562 euros.



De esta forma, se actuará en las paradas de autobús de la Avenida de la Hispanidad, Ronda de los Eméritos, Avenida Luis Ramallo, Paseo de Roma y Avenida Vía de la Plata.



Igualmente, se contemplan actuaciones como la reparación del pavimento de la Plaza de España y la Calle Santa Eulalia y adyacentes por un importe de 21.875 euros. "Se trata de una inversión menor pero necesaria para la reposición de baldosas deterioradas en la Plaza de España y Calle Santa Eulalia y adyacentes, debido principalmente al deterioro sufrido por el paso de vehículos, siendo un peligro para la circulación peatonal", ha expuesto Yáñez.



"Estamos comprometidos con la mejora de la ciudad y la atención de las necesidades de las barriadas día a día. No esperamos que se acerquen elecciones porque tenemos un compromiso con esta ciudad y todas y todos sus vecinos", así ha explicado Yáñez la ejecución de estas importantes mejoras para la capital extremeña que ascienden a un total de 1.323.559,89 euros.



De hecho, "el 98 por ciento de las mejoras están destinadas a los barrios de Mérida donde dedicamos un esfuerzo importante para mejorar sus instalaciones e infraestructuras", ha sentenciado la portavoz del equipo de Gobierno municipal.