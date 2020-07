La Policía Local de Mérida interpone 32 denuncias por no llevar mascarilla en la ciudad

La Policía Local de Mérida han interpuesto durante este pasado fin de semana un total 32 denuncias por no llevar mascarilla en la ciudad, y otras siete denuncias por realizar botellones en la vía pública, en su mayoría en la zona de La Isla.



También ha sido denunciado un local de ocio nocturno por exceso de aforo, y se han puesto 17 denuncias por infracciones de tráfico en la ciudad.



En concreto, este es el resultado de la actuación de la Policía Local durante este pasado fin de semana en el marco de su vigilancia al cumplimiento de las normas higiénico sanitarias en la ciudad, y en el ocio nocturno, según avanzó el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, la pasada semana.



En ese sentido, durante el fin de semana se han intensificado los controles en los bares de ocio nocturno", en los que los agentes han podido comprobar que "en su mayoría cumplen con las normas marcadas tanto por las autoridades higiénico sanitarias", tal y como ha avanzado el delegado de Seguridad Ciudadana, Marco Antonio Guijarro.



Respecto a los controles de los bares de ocio nocturno, no se han encontrado anomalías, excepto en uno, en el que la Policía tuvo que denunciar por exceso del control de aforo "que se encuentra establecido al 75 por ciento, sabiendo además que no está permitido el uso de las pistas de baile más allá de la colocación de mesas", ha señalado.



Por todo ello, el delegado de Seguridad Ciudadana ha resaltado que la ciudad de Mérida ha vivido un fin de semana "tranquilo" contando con la presencia de muchos turistas en la ciudad, y han "comprobado cómo los bares de ocio nocturno han respetado la normativa, controlando, en su inmensa mayoría los aforos, contando con vigilantes y carteles explicativos", ha aseverado.



Entre las denuncias interpuestas este fin de semana también se encuentra una persona a la que se le ha abierto la propuesta de expediente sancionador por dar de comer a gatos sin autorización y en zonas que no pertenecen a las colonias autorizadas, según informa el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.



"Vamos a seguir trabajando desde Seguridad Ciudadana en el respeto de las normas establecidas, utilizando mucha pedagogía para explicar a las vecinas y vecinos que el cumplimiento de las normas es esencial para salir de esta compleja situación", ha resaltado Guijarro, quien ha avanzado que continuarán realizando controles de aforos y mascarillas cada día.