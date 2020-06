Ayuntamiento Mérida amplía el horario de cierre de las terrazas y veladores todo el verano

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha firmado un decreto por el que amplía el horario de cierre de terrazas y veladores de la ciudad desde este lunes, 1 de junio, y hasta el próximo 30 de septiembre.



En concreto, los café-concierto y los pubs (bares especiales) podrán mantener abiertas sus terrazas hasta las 3:00 horas, mientras que los bares podrán hacerlo hasta la hora establecida en su licencia.



Se trata de una medida llevada a cabo gracias a la ordenanza de ocupación de la vía pública que permite a la alcaldía modificar el horario de cierre de terrazas de forma temporal, y que el alcalde hace efectiva como medida a la crisis actual que "exige soluciones en ayuda a los sectores más afectados".



Asimismo, el primer edil emeritense asegura que "se adoptarán las previsiones necesarias a fin de que la estancia en terrazas no ocasione molestias a los vecinos".



No obstante, con la ampliación del horario se tendrá que tener en consideración lo especificado en la Ordenanza, en concreto el Art. 53.6, donde se especifica que se adoptarán las previsiones necesarias a fin de que la estancia en las terrazas "no ocasione molestias a los vecinos", en particular, en lo que se refiere a los límites máximos de niveles de ruidos recogidos en la ordenanza municipal sobre contaminación acústica vigente o, en su caso, en la normativa estatal o autonómica de aplicación.



Y es que, tal y como indica el Consistorio emeritense en una nota de prensa, los meses de verano son una "buena ocasión" para que los establecimientos hosteleros sean "más demandados como lugar de esparcimiento en las horas de menos calor, principalmente los fines de semana".



Esta situación ha propiciado que representantes del sector hostelero hayan solicitado del Ayuntamiento la ampliación de los horarios de las terrazas durante los meses estivales, cuyo cierre está fijado a nivel municipal antes de los establecimientos principales a los que pertenecen.



No obstante, esta ampliación de horarios será revisable "total o parcialmente" si se produjeran niveles sonoros por encima de los permitidos legalmente, en aras a garantizar los derechos a la intimidad y la salud de los vecinos próximos a las instalaciones hosteleras.