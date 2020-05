Un director autoescuela Mérida muestra "mucha ilusión" e "incertidumbre" ante reapertura

Ep.



Las autoescuelas pueden reabrir sus puertas desde este lunes, 25 de mayo, coincidiendo con el paso de Extremadura a la fase 2 de desescalada, algo que, según ha manifestado el director de la autoescuela Punto de Partida de Mérida, Daniel Barrantes, les produce "mucha ilusión" pero también "incertidumbre".



"Empezamos con mucha ilusión de volver a trabajar, un poco de incertidumbre porque el tiempo que llevamos sin trabajar tiene consecuencias económicas importantes", ha resaltado.



Además, en declaraciones a Europa Press Televisión, ha destacado que también tienen "incertidumbre de ver si los alumnos ahora" van a tener "la capacidad económica suficiente para poder mantener las clases o incluso empezar".



Barrantes ha lamentado que el tiempo que han estado cerrados ha sido "difícil" económicamente y que también "afecta psicológicamente" por la "incertidumbre" de si se van a poder "sostener" porque "la gente no tiene ahora mismo capacidad económica para poder costearse la formación".



En cuanto a las medidas de seguridad que han tenido que tomar para la reapertura, Barrantes ha indicado que en el aula han quitado una fila de asientos para que los alumnos guarden la distancia social, además tienen permitido abrir "un tercio de la capacidad de aforo".



Igualmente, este director de autoescuela ha añadido que en el coche de prácticas tienen que usar guantes y "mantener la distancia siempre y cuando se pueda".



Asimismo, sobre el inicio de la actividad, ha subrayado que espera que a lo largo de la semana puedan "retomar" los alumnos que están "casi preparados para examinarse".



"Afrontar esta nueva situación con optimismo también, no vamos a ser pesimistas, hace un mes estábamos en casa y queríamos salir, ahora ya hemos salido, pues hay que ser optimistas y pensar que esto durará lo menos posible, que no va a ser fácil pero vamos a luchar para conseguirlo", ha concluido.